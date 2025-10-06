Szijjártó Péter: Nem Ukrajna elnöke fog dönteni az EU-csatlakozásról

Nem Ukrajna elnöke fogja eldönteni, hogy országa csatlakozhat-e az Európai Unióhoz, hanem a tagállamok, márpedig a magyar emberek már döntöttek – reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebookon Volodimir Zelenszkij friss nyilatkozatára.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető kiemelte: „Azt, hogy melyik ország mennyire felkészült az EU-tagságra és azt, hogy melyik ország csatlakozhat az Európai Unióhoz, nem Ukrajna elnöke fogja eldönteni, hanem maga az Európai Unió, ahol az ilyen döntésekhez egyhangúságra van szükség”.

„Márpedig a magyar emberek már dönthettek, és

mi a magyar emberek akaratát képviseljük Brüsszelben”

– húzta alá.

Volodimir Zelenszkij hétfőn kijelentette, hogy Ukrajna az EU tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle, ez pusztán idő kérdése.

„Magyarország miniszterelnöke az egyetlen, aki lassítja a folyamatot, de ez a folyamat visszafordíthatatlan (…) Tehát vagy megváltoztatjuk az eljárást, vagy követjük azt, és ez utóbbi esetben minden országnak nyomást kell gyakorolnia Magyarország miniszterelnökére” – hangsúlyozta.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. szeptember 16-án. (Fotó: MTI/Soós Lajos)