Szijjártó Péter: Nem Ukrajna elnöke fog dönteni az EU-csatlakozásról

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető kiemelte: „Azt, hogy melyik ország mennyire felkészült az EU-tagságra és azt, hogy melyik ország csatlakozhat az Európai Unióhoz, nem Ukrajna elnöke fogja eldönteni, hanem maga az Európai Unió, ahol az ilyen döntésekhez egyhangúságra van szükség”.
„Márpedig a magyar emberek már dönthettek, és
mi a magyar emberek akaratát képviseljük Brüsszelben”
– húzta alá.
Volodimir Zelenszkij hétfőn kijelentette, hogy Ukrajna az EU tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle, ez pusztán idő kérdése.
Kapcsolódó tartalom
„Magyarország miniszterelnöke az egyetlen, aki lassítja a folyamatot, de ez a folyamat visszafordíthatatlan (…) Tehát vagy megváltoztatjuk az eljárást, vagy követjük azt, és ez utóbbi esetben minden országnak nyomást kell gyakorolnia Magyarország miniszterelnökére” – hangsúlyozta.
Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. szeptember 16-án. (Fotó: MTI/Soós Lajos)