„Sosem fogunk félrenézni, ha közösségünket bántják” – feljelentették Kelemen Hunorék a székely zászlókat rongáló román ultrákat

Több Csíkszereda közelében fekvő településen leszakították a házakról és földre dobták a székely zászlót a román futballhuligánok. Az RMDSZ feljelentést tett és felelősségre vonást követel.

Közfelháborodást váltott ki az erdélyi magyar közösségek köreiben az a Facebookon terjedő felvétel, amelyen látható, ahogyan a román fociultrák székely zászlókat rongáltak szombat este Csíkszereda központjában.

„Elfogadhatatlan a székely zászlók letépése!” – szögezte le közösségi oldalán Kelemen Hunor, aki megosztotta a magyarellenes vandalizmust megörökítő felvételt.

Az Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke hozzátette, hogy ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek és elvárják, hogy a hatóságok felelősségre vonják azokat, akik megrongálták a székely zászlókat.

„A kolozsvári U ultrái büszkén hirdetik, hogy a csíkszeredai meccsről hazafelé több faluban leszaggatták otthonainkról a székely zászlókat, a helyiek beszámolói szerint kerítéseket is megrongáltak” – emlékeztetett a történtekre az erdélyi magyar politikus.

„Sosem fogunk félrenézni. Mindig igazságot fogunk követelni, amikor szimbólumainkat, zászlóinkat, közösségünket bántják”

– hangsúlyozta Kelemen Hunor.

Kiemelt kép: Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke, újságíróknak nyilatkozik Kolozsváron 2025. május 4-én (Fotó: MTI/Kiss Gábor)