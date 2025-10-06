„Sosem fogunk félrenézni, ha közösségünket bántják” – feljelentették Kelemen Hunorék a székely zászlókat rongáló román ultrákat

Közfelháborodást váltott ki az erdélyi magyar közösségek köreiben az a Facebookon terjedő felvétel, amelyen látható, ahogyan a román fociultrák székely zászlókat rongáltak szombat este Csíkszereda központjában.
„Elfogadhatatlan a székely zászlók letépése!” – szögezte le közösségi oldalán Kelemen Hunor, aki megosztotta a magyarellenes vandalizmust megörökítő felvételt.
Az Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke hozzátette, hogy ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek és elvárják, hogy a hatóságok felelősségre vonják azokat, akik megrongálták a székely zászlókat.
„A kolozsvári U ultrái büszkén hirdetik, hogy a csíkszeredai meccsről hazafelé több faluban leszaggatták otthonainkról a székely zászlókat, a helyiek beszámolói szerint kerítéseket is megrongáltak” – emlékeztetett a történtekre az erdélyi magyar politikus.
„Sosem fogunk félrenézni. Mindig igazságot fogunk követelni, amikor szimbólumainkat, zászlóinkat, közösségünket bántják”
– hangsúlyozta Kelemen Hunor.
Kiemelt kép: Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke, újságíróknak nyilatkozik Kolozsváron 2025. május 4-én (Fotó: MTI/Kiss Gábor)