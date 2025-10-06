Műsorújság
Orbán Viktor részt vesz a Türk Államok csúcstalálkozóján Azerbajdzsánban

Forrás: MTI
2025.10.06. 08:18

Orbán Viktor miniszterelnök október 6-7-én részt vesz a Türk Államok Szervezetének tizenkettedik csúcstalálkozóján, Azerbajdzsánban – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A látogatás során Magyarország miniszterelnöke kétoldalú tárgyalást folytat Ilham Alijevvel, az Azerbajdzsáni Köztársaság elnökével is.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Ilham Alijev azerbajdzsáni elnök a megbeszélésüket követő közös sajtónyilatkozaton a Karmelita kolostorban 2023. január 30-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

