Orbán Viktor részt vesz a Türk Államok csúcstalálkozóján Azerbajdzsánban

Orbán Viktor miniszterelnök október 6-7-én részt vesz a Türk Államok Szervezetének tizenkettedik csúcstalálkozóján, Azerbajdzsánban – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A látogatás során Magyarország miniszterelnöke kétoldalú tárgyalást folytat Ilham Alijevvel, az Azerbajdzsáni Köztársaság elnökével is.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Ilham Alijev azerbajdzsáni elnök a megbeszélésüket követő közös sajtónyilatkozaton a Karmelita kolostorban 2023. január 30-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)