Megroggyant Von der Leyen hatalma: hétfőn újabb bizalmi szavazásról vitáznak

„Minden egyes eltelt nap újabb szöget ver Európa koporsójába” – így jellemezte egy francia agytröszt elnöke Ursula von der Leyent, akivel szemben újabb két bizalmatlansági indítványról döntenek. Hétfőn kezdődik meg a szavazás a Patrióták Európáért (PfE)-frakció és az Egységes Európai Baloldal-frakció által benyújtott indítványokról.

Egy nap híján három hónappal az Ursula von der Leyen elleni, előző (július 10-i) bizalmi szavazást követően újabb, immár két, az Európai Bizottság elnökével szemben benyújtott bizalmatlansági indítványról szavaznak csütörtökön, október 9-én az Európai Parlamentben. Az európai törvényhozó testületben hétfőn,

közép-európai idő szerint délután 5 órakor kezdődik meg a bizalmatlansági szavazás vitája.

A Patrióták Európáért (PfE)-frakció és az Egységes Európai Baloldal-frakció is benyújtott Von der Leyennel szemben egy-egy bizalmatlansági indítványt – foglalta össze az Euronews.com.

Megbéníthatják a pályafutását

A bizalmi szavazásra csütörtök délben kerül sor. A két frakció által benyújtott indítvány közös szálaként emeli ki az Euronews az EU–USA kereskedelmi megállapodással szembeni, erőteljes fenntartásokat, és az európai exportőrökre ezáltal is rákényszerített, rendkívül kedvezőtlen feltételeket.

Ugyanígy bírálják Von der Leyen döntéseivel kapcsolatban az átláthatóság rendszeres hiányát is, ami már a bizottság elnökével szemben július 10-én tartott bizalmi szavazás egyik hangsúlyos téma volt. Emellett a Patrióták

tarthatatlannak ítélik meg az illegális migráció kezelését és kifogásolják a „félrevezető klímapolitikát”,

míg a Baloldal kudarcosnak látja a klíma- és társadalmi válság, valamint Izrael gázai háborújának kezelését is.

Nem csak a formális bizalmi szavazásokról van szó – mutat rá a Politico. A brüsszeli lap rámutat: még ha a parlamenti szavazások várhatólag nem is fosztják meg Von der Leyent a hivatalától, a felvetett kérdések megbéníthatják a pályafutását.

Így végezd ki Európát

Ezek közé tartoznak a Latin-Amerikával kötött, az európai mezőgazdaságot silány minőségű brazil dömpingáruval „agyonverő”, az európai gazdák dühödt ellenkezése ellenére is aláírt Mercosur kereskedelmi megállapodás, és az Egyesült Államokkal aláírt, Európát súlyos versenyhátrányba taszító megállapodások.

Súlyos megosztottságot szült az úgynevezett „egyszerűsítési csomag” is, amely többek között a környezetvédelmi szabályokat lazítaná fel.

Őrült ötletek

„Minden egyes eltelt nap újabb szöget ver Európa koporsójába” – így jellemezte a jelenlegi bizottság által vezetett EU állapotát Rafik Smati vállalkozó, az Objectif France agytröszt elnöke, akit a Valeurs Actuelles korábban, Von der Leyen amerikai vámtárgyalásai kapcsán közölt összeállításában idézett.

Brüsszel valóban egyre több vitatható döntést hoz az utóbbi időszakban: október elején, Európai Unió koppenhágai informális csúcstalálkozóján például a bizottsági elnök egy

újabb négymilliárd eurós, közös hitelfelvételt jelentett be.

A pénzösszeg mintegy feléből drónokat gyárthat az EU háborúzó, keleti tagjelöltje.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozójára érkezik Koppenhágában 2025. október 2-án (Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Thomas Traasdahl)