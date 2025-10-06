Kormányválság Franciaországban: Macron arra kérte a posztjáról lemondó kormányfőt, hogy tegyen egy utolsó tárgyalási kísérletet

Emmanuel Macron francia államfő megbízta hétfőn a posztjáról lemondó, és e pillanatban ügyvivőként tevékenykedő miniszterelnököt, Sébastien Lecornut, hogy tegyen egy utolsó kísérletet, és „szerda estig folytasson tárgyalásokat az ország érdekében egy cselekvési és stabilitási platform létrehozásáról” – jelentette be az elnöki hivatal.

Ezzel egy időben Bruno Le Maire -, akinek előző napi kinevezését a védelmi tárca élére élesen bírálták a kormányt eddig támogató jobbközép Köztársaságiak – bejelentette: nem kíván tagja maradni a leköszönő kormánynak, hogy ezzel is „lehetővé tegye a tárgyalások újrakezdését” Lecornu számára.

„Felajánlottam azonnali kilépésemet a kormányból, és védelmi miniszteri feladataim átruházását a leköszönő miniszterelnökre” – írta az X-en a politikus, hozzátéve: azt „szeretné, ha ezzel a döntéssel lehetővé válnának a tárgyalások egy új kormány megalakulásához”.

Sébastien Lecornu alig 14 órával azután jelentette be hétfő reggel a lemondását, hogy megalakította az új kormányt.

Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia elnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek a koppenhágai Christiansborg palotában 2025. október 1-jén. (Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Thomas Traasdahl)