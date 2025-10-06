Harapnak Thunbergék? Egészségügyi alkalmazottra támadt rá a Global Sumud aktivistája

Amellett, hogy olyan állításokat fogalmaztak meg fogva tartásukról, amelyet az izraeli külügyminisztérium hazugságnak minősített, most egy különös támadással hívták fel magukra a figyelmet Gázába tartó, Global Sumud nemzetközi segélyszállító flottilla aktivistái.

Az izraeli haditengerészet péntek reggel feltartóztatta fel a Gázai övezetbe tartó flottilla utolsó hajóját, melyet a többi lefoglalt vízi járműhöz hasonlóan az asdódi kikötőbe irányítottak, miután azok

megsértették az érvényben lévő tengeri blokádot.

„Béketudatos, erőszakmentes”

Miközben számos nemzetközi sajtótermék megírta, hogy „a Global Sumud flottilla élelmiszert, vizet és gyógyszert szállít”, az izraeli külügyminisztérium által nyilvánosságra hozott, Gázában talált dokumentumok szerint

a Hamász terrorszervezet birtokolja és irányítja a flotta vezérhajóit.

A feltartóztatott hajók egyikén utazott az Izraelből hasonló ügy miatt egyszer már kitoloncolt Greta Thunberg több más szélsőséges külföldi aktivistával együtt.

Az aktivistákat természetesen nem az egyébiránt utazók számára életveszélyesnek számító Gázai övezetbe, hanem izraeli fogva tartó intézményekbe szállították. Ez feltehetőleg nem volt a „béketudatos, erőszakmentes humanitárius misszió” résztvevőinek ínyére.

A Gázai övezetbe segélyszállítmánnyal tartó Global Sumud Flotilla nevű palesztinbarát hajóraj izraeli feltartóztatása miatt tiltakozó tüntetők kővel dobálják a rendőröket Rómában 2025. október 3-án. (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Davide Canella)

Megharapta az asszonyt

Hétfőn ugyanis az izraeli külügyminisztérium közleményt adott ki, miszerint egy spanyol állampolgár, a flottilla egyik utasa megharapott egy női egészségügyi alkalmazottat az egyiptomi-izraeli határ közelében található Ketziot börtönben.

A 2025. szeptember 13-i képen a Global Sumud Flotilla nevű palesztinbarát hajóraj a háború sújtotta Gázai övezet lakosságának szánt humanitárius rakománnyal várakozik az észak-tunéziai Bizerte kikötőjében. A Hamasz bűvöletében – és irányítása alatt? (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Meszara)

A támadásra azután került sor, hogy a személyzet egyik tagja

visszakísérte őt egy rutin orvosi vizsgálatról,

amely keddi, várható kitoloncolásának előkészületeinek része – derül ki a közleményből.

A Spanish citizen, a participant in Hamas–Sumud’s provocation, bit a female medical staff member this evening at Ketziot Prison after the staff member escorted her back from a routine medical examination as part of preparations for her expected deportation tomorrow.

The medical… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 5, 2025



Az egészségügyi dolgozó könnyebb sérüléseket szenvedett, és ellátásban részesült.

Kiemelt kép: A Gázai övezetbe segélyszállítmánnyal tartó Global Sumud Flotilla nevű palesztinbarát hajóraj mellett tüntetnek Madridban 2025. október 2-án. (Fotó: MTI/AP/Manu Fernández)