Elszabadult oroszlán támadt egy kisfiúra az utcán Thaiföldön

Elszabadult nőstény oroszlán támadt egy kisfiúra Thaiföldön – közölte a délkelet-ázsiai ország vadasparkokért felelős hatósága.

A magánkézben tartott ragadozó a tájékoztatás szerint a nyugati Kancsanaburi tartományban egy utcán támadt rá a fiatalra, akit sérülésekkel kórházba kellett szállítani. Az oroszlán gazdáját most pénzbírság és akár fél évig terjedő börtönbüntetés fenyegeti.

A nőstény oroszlánt a hatóságok befogták. Thaiföldön törvényesen tarthatnak az emberek oroszlánokat, és már csaknem 500 példányt tartanak számon állatkertekben, tenyészfarmokon, illetve magánkézben.

Kapcsolódó tartalom Oroszlánok marcangoltak halálra egy gondozót a szafariparkban, Thaiföldön

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/ Faludi Imre)