„Elnök Asszony, ideje távozni” – a Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtottak be az Európai Bizottság elnöke ellen

Az Európai Bizottság által kezdeményezett hibás döntések sora teszi tönkre a kontinens gazdaságát, fenyegeti a polgárok biztonságát és kezdi ki a tagállami szuverenitást – hangsúlyozta felszólalásában az Európai Parlamentben az Ursula von der Leyen távozását sürgető Gál Kinga.

„Elnök Asszony! Az Európai Unió ma gyengébb, mint valaha. Az Európai Bizottság által kezdeményezett hibás döntések sora teszi tönkre a kontinens gazdaságát, fenyegeti a polgárok biztonságát és kezdi ki a tagállami szuverenitást. Ön a mielőbbi béke helyett még több fegyvert és szankciót sürget, a határaink védelme helyett egy rossz migrációs paktumot erőltet. A zöldmegállapodással, rossz kereskedelmi megállapodásokkal meggyengítette Európa versenyképességét, magukra hagyva a családokat, gazdákat és vállalkozásokat” – hangsúlyozta az Ursula von der Leyennel szembeni bizalmatlansági indítványáról Gál Kinga az Európai Parlamentben.

A politikus rámutatott, hogy

Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása veszélyezteti az EU biztonságát és gazdaságát.

„A demokrácia alapelveinek, a szabályoknak a betartása és betartatása ideológiai alapú lett, miközben a bizottság elnökének működéséből hiányzik az átláthatóság és az elszámoltathatóság, a jogállamiságot politikai fegyverként használják. Visszatartanak uniós forrásokat és kettős mércét alkalmaznak demokratikusan megválasztott kormányokkal szemben.

A vélemények sokszínűsége helyett a más vélemények elhallgattatása zajlik”

– sorolta az Ursula von der Leyen távozását sürgető magyar politikus.

„Ön az unió helyzetét elemző beszédében megerősítette, nem kíván irányt változtatni. Mindez árt az európai együttműködésnek. Ez az Európai Bizottság mára maga lett a probléma. Elnök Asszony! A polgárok bizalma folyamatosan csökken, mondom ezt Manfred Webernek, aki láthatóan Orbán-fóbiában szenved, egyre nagyobb számban látják be az európai polgárok – két napja épp Csehországban –, amikor a patriótákra szavaztak, hogy jövőjük forog kockán. Mindezért

mi, patrióták épp Európa érdekében változást követelünk. Üzenetünk világos: ideje távozni”

– tette egyértelművé felszólalása során a Patrióták Európáért-frakció első alelnöke.

Kiemelt kép: Gál Kinga, a Patrióták Európáért (PfE) európai parlamenti (EP-) frakció első alelnöke felszólal az EP strasbourgi plenáris ülésén 2025. április 1-jén (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)