Daniel Freund világossá tette: Az Európai Parlament Magyar Péter mellett áll

Daniel Freund azt írja, a parlamenti mentelmi jog pontosan arra szolgál, hogy megvédje a választott képviselőket a politikai indíttatású üldöztetéstől, márpedig szerinte a Tisza Párt elnökét és európai parlamenti képviselőjét növekvő magyarországi sikere és felemelkedése miatt akarják elítélni a magyar hatóságok. A Zöldek európai parlamenti képviselője szerint „a Magyar elleni vádak abszurdak. Orbán lejárató kampánnyal próbálja megsemmisíteni politikai ellenfelét. (…) Magyar mentelmi jogát nem fogjuk feloldani.”

Kiemelt kép: Daniel Freund német zöldpárti európai parlamenti képviselő (Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)