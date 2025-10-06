Műsorújság
Daniel Freund világossá tette: Az Európai Parlament Magyar Péter mellett áll

Szerző: hirado.hu
2025.10.06. 19:03

| Szerző: hirado.hu
Daniel Freund előre megírta, mi fog történni kedden. A német zöldpárti európai parlamenti képviselő azt írta hétfőn honlapján, hogy az Európai Parlament kedden szavaz, és nem vonja meg Magyar Péter mentelmi jogát.

Daniel Freund azt írja, a parlamenti mentelmi jog pontosan arra szolgál, hogy megvédje a választott képviselőket a politikai indíttatású üldöztetéstől, márpedig szerinte a Tisza Párt elnökét és európai parlamenti képviselőjét növekvő magyarországi sikere és felemelkedése miatt akarják elítélni a magyar hatóságok. A Zöldek európai parlamenti képviselője szerint „a Magyar elleni vádak abszurdak. Orbán lejárató kampánnyal próbálja megsemmisíteni politikai ellenfelét. (…) Magyar mentelmi jogát nem fogjuk feloldani.”

Kiemelt kép: Daniel Freund német zöldpárti európai parlamenti képviselő (Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)

