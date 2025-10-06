Benyújtotta lemondását a francia kormányfő

Távozik hivatalából Sébastien Lecornu francia kormányfő, az államfői hivatal hétfői közlése szerint Emmanuel Macron elnök elfogadta a lemondását.

Távozik hivatalából Sébastien Lecornu francia kormányfő. Mint a francia BFM TV írja:

Sébastien Lecornu – alig néhány órával azután, hogy nyilvánosságra hozta kormányának első tagjainak nevét – hétfő reggel benyújtotta lemondását Emmanuel Macronnak.

A köztársasági elnök elfogadta a lemondást – közölte sajtóközleményében az államfő hivatala, az Élysée-palota.

Ilyen gyorsan még senki sem távozott, még belülről is támadták a kormányt

Sébastien Lecornut szeptember 9-én nevezték ki,

így a lemondással ő lett a francia Ötödik Köztársaság legrövidebb ideig hivatalban lévő miniszterelnöke.

Mint az MTI beszámolójában is megjegyezték: Lecornu egy éven belül a harmadik miniszterelnök volt Franciaországban. Az eredeti tervek szerint az új testület hétfőn tartotta volna első ülését, és a miniszterelnök kedden mondta volna el programbeszédét a Nemzetgyűlésben.

Miután Lecornu nyilvánosságra hozta az első kormánytagok nevét, gyakorlatilag azonnal támadások érték a politika minden oldaláról, mivel több olyan, Emmanuel Macronhoz közel álló politikus is helyet kapott benne, akik már az előző kormányokban is szerepeltek. Még a kormányon belül is akadt rosszalló hang: A Köztársaságiak párt vezetője, a belügyminiszternek kinevezett Bruno Retailleau (akit most szintén harmadszorra választottak ki erre a tisztségre egy éven belül) maga is kritikusan szólt az új kormányról, mondván, hogy az „nem tükrözi a változás ígéretét”.

A francia baloldal, valamint a jobboldali Nemzeti Tömörülés már a kormánytagok bejelentése előtt is a bizalmatlansági indítvány benyújtásával fenyegetőzött,

hétfőn pedig a Nemzeti Tömörülés elnöke, Jordan Bardella Sébastien Lecornu lemondását követően felszólította Emmanuel Macront, hogy oszlassa fel a Nemzetgyűlést.

Sebastian Lecornu kinevezésére, majd lemondására egy súlyosbodó belpolitikai válság közben került sor, amelynek egyelőre nem látszik a vége, és amely a múlt héten is tömeges demonstrációhoz vezetett az országban.

Kiemelt kép: Sébastien Lecornu leköszönő francia miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Alain Jocard)