A lengyel bíróság meghosszabbította az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán férfi előzetes letartóztatását

Negyven nappal meghosszabbította hétfőn a varsói kerületi bíróság az Északi Áramlat német–orosz gázvezeték felrobbantásában való részvétellel gyanúsított, múlt héten őrizetbe vett Volodimir Z. ukrán állampolgár előzetes letartóztatását – közölte az újságírókkal a gyanúsított ügyvédje.

Németország azzal gyanúsította meg a 49 éves Volodimir Z.-t, hogy búvárként részt vett az Északi Áramlat balti-tengeri gázvezeték 2022-ben történt felrobbantásában. Emiatt a német hatóságok európai elfogatóparancsot adtak ki ellene. Volodimir Z.-t múlt kedden vették őrizetbe a Varsó melletti Pruszkówban.

Az előzetes letartóztatást a lengyel hatóságok azzal indokolták, hogy a gyanúsított megszökhetne vagy akadályozhatná a nyomozást.

A lengyel bíróságnak száz napon belül kell elbírálnia a német fél kiadatási kérelmét.

A gyanúsított azt állítja, hogy nem vett részt a gázvezeték megrongálásában, a robbantás elkövetésének idején Ukrajnában volt.

A varsói kerületi bíróság előtt hétfőn több tucat ember tüntetett lengyel és ukrán zászlókkal, és Volodimir Z. szabadlábra helyezését követelték. A férfit képviselő ügyvédi iroda már több mint kétezer aláírást gyűjtött össze Volodimir Z. támogatására.

A német hatóságok által folytatott nyomozás eddigi eredménye szerint

egy csoport 2022 szeptemberében egy Rostockból induló vitorlás jachttal a Balti-tengeren a dániai Bornholm-sziget közelébe hajózott, robbanószerkezeteket helyezett el a tenger mélyén futó vezetékpáron, és távolról működésbe hozta őket.

Mivel a robbanások Svédország, Dánia és Németország gazdasági övezetét is érintették, mindhárom ország külön vizsgálatot indított az ügyben, de Stockholm és Koppenhága időközben lezárta az eljárást, így a nyomozást jelenleg kizárólag Berlin folytatja.

Az Északi Áramlat 1 Oroszország fő gázszállítási útvonalaként szolgált Németország felé egészen addig, amíg Moszkva 2022 augusztusában le nem állította a szállítást. Az Északi Áramlat 2 soha nem kezdte meg működését, mert Berlin az engedélyezési folyamatot az ukrajnai háború előtt felfüggesztette.

Kiemelt kép: A svéd parti õrség felvételén földgáz bugyog fel az Északi Áramlat 2 csõvezetékbõl a Balti-tengeren, svéd felségvizeken 2022. szeptember 28-án. Négy nap alatt ez a negyedik hely, ahol megsérült az orosz gázt szállító Északi Áramlat 1 és 2 gázvezeték. A négy lyukból kettõ Svédország, kettõ pedig Dánia kizárólagos gazdasági övezetében van. Svéd szeizmológusok 26-án két robbanást észleltek a vezetékpár nyomvonalán.MTI/EPA/TT Hírügynökség/Svéd parti õrség