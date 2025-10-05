Szijjártó Péter: A szövetségeseink fölényes győzelmet arattak Georgiában is

A szövetségeseink fölényes győzelmet arattak Georgiában is – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a közösségi oldalán, miután a Georgiai Álom párt első helyen végzett a kaukázusi országban rendezett önkormányati választásokon.

„Patrióta barátaink, a Georgiai Álom utcahosszal lett első az önkormányzati választáson. Bravó!” – írta Szijjártó Péter. Kapcsolódó tartalom Eldőlt: Orbán Viktor szövetségese, Andrej Babis pártja nyerte a választásokat Csehországban Már a szavazatok legalább 99,84 százalékát sikerült feldolgozni. A miniszter hozzátette: „nagy gratuláció Kakha Kaladzénak, akit újraválasztottak főpolgármesternek Tbilisziben!” „Kíváncsi vagyok (igazából persze nem…), hogy az EU mikor ítéli el az ellenzéki törés-zúzást” – jegyezte meg Szijjártó Péter. Kapcsolódó tartalom Paprikaspray, vízágyú, páncélosok: így állították meg a palotához rohanó tüntetőket Georgiában – VIDEÓ A szombati helyhatósági választásokat a legnagyobb georgiai ellenzéki pártok bojkottálták. Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Táni bin Ahmed al-Zejudival, az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelmi miniszterével a tárgyalásuk után a minisztériumban tartott sajtótájékoztatón 2025. szeptember 8-án (Fotó: MTI/Kovács Attila)