Szijjártó Péter: A szövetségeseink fölényes győzelmet arattak Georgiában is

„Patrióta barátaink, a Georgiai Álom utcahosszal lett első az önkormányzati választáson. Bravó!” – írta Szijjártó Péter.
A miniszter hozzátette: „nagy gratuláció Kakha Kaladzénak, akit újraválasztottak főpolgármesternek Tbilisziben!”
„Kíváncsi vagyok (igazából persze nem…), hogy az EU mikor ítéli el az ellenzéki törés-zúzást”
– jegyezte meg Szijjártó Péter.
