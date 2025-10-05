Donald Trump döntött, engedélyezi a Nemzeti Gárda 300 katonájának bevetését Chicagóban

Donald Trump engedélyezte a Nemzeti Gárda háromszáz katonájának bevetését Chicagóban, hogy felvegyék a küzdelmet az elnök által kontrollálhatatlannak nevezett bűnözésre. A lépés órákkal azután történt, hogy a bevándorlási hatóságok azt mondták: szembeszállnak a tüntetőkkel a demokraták által vezetett városokban, és meglőttek egy fegyveres nőt, aki az autójával ütközött a rendfenntartók járművével.

A BBC híradása szerint hetek óta bírálják az állami és helyi vezetők Trump bevetési terveit, amit hatalommal való visszaélésnek tartanak. Illinois kormányzója, JB Pritzker például azt mondta, hogy Trump „válságot próbál előidézni„. A cikk szerint az elnöki bejelentés

akkor érkezett, amikor az oregoni Portland – egy másik liberális város – szövetségi bírája ideiglenesen megakadályozta, hogy a Trump-kormányzat kétszáz katonát telepítsen oda.

Karin Immergut bíró Trumpnak a portlandi körülményekről szóló kijelentéseit „a tényekhez nem kötődőnek” nevezte, és azt mondta, hogy a lépés sérti az alkotmányt. Azt mondta, hogy a katonaságnak Oregon állam beleegyezése nélküli bevetése veszélyezteti az állam szuverenitását, hozzátette továbbá azt is, hogy ez a városban is feszültséget szított, és heves tiltakozást váltott ki. Immergut úgy döntött: a kormányzati érvek „a nemzet kárára mossák el a határvonalat a polgári és a katonai hatalom között.”

Bár nem világos, hogy megérkeztek-e a csapatok Chicagóba, minden ilyen bevetés jogi kihívásokkal szembesül.

Azokat a városokat mind demokraták vezetik, amelyeknél be kívánják vetni a hadsereget, csatlakozva Washingtonhoz, Los Angeleshez, Memphishez és Portlandhez.

A bevetések komoly jogi és alkotmányos kérdéseket vetettek fel, mivel a Nemzeti Gárda csapatait jellemzően az adott állam kormányzója veti be. Évszázados törvények szabályozzák, hogy a kormány belföldön mikor veheti igénybe a hadsereget. Chicagóban az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatala előtt sokan tiltakoznak a katonaság bevetése ellen.

„A folyamatos zavargások és törvénytelenségek közepette, amelyeket a helyi vezetők, például Pritzker kormányzó nem akadályozott meg, Trump elnök háromszáz nemzeti gárdistát hatalmazott fel a szövetségi vagyon védelmére” – mondta Abigail Jackson, a Fehér Ház szóvivője. Hozzátette: „Trump elnök nem fog szemet hunyni az amerikai városokban tomboló törvénytelenségek felett”.

Szombaton – közvetlenül azelőtt, hogy Trump engedélyezte volna a csapatok bevetését – az amerikai határőrség munkatársai meglőttek egy nőt Chicagóban, miután az nekihajtott a bevándorlási hivatal járműveinek – közölte a Belbiztonsági Minisztérium (DHS). A nő fegyveres volt – áll a közleményben. A DHS szerint a helyi kórházban ellátták a sérüléseit.

A hét elején az elnök tárgyalt a hadsereg magas rangú vezetőivel. Azt mondta: azt akarja, hogy az amerikai városokat az amerikai csapatok „gyakorlóhelyeként” használják, és hogy vegyék fel a harcot a belső „ellenséggel„, valamint fojtsák el a zavargásokat. „Ezek nagyon nem biztonságos helyek, és egyenként fogjuk kiegyenesíteni őket” – mondta a demokrata vezetésű városokról, köztük Chicagóról.

Donald Trump közel egy hónapja fenyegetőzik azzal, hogy a városban lévő bűnözés és a lövöldözések miatt csapatokat küld Chicagóba.

Mindazonáltal az erőszakos bűncselekmények száma a Büntető Igazságszolgáltatási Tanács szerint Chicagóban jelentősen csökkent az elmúlt két évben. Január és június között a gyilkosságok aránya harmadával esett vissza az előző év azonos időszakához képest. Ugyanakkor ez a szint Chicagóban továbbra is lényegesen magasabb, mint sok amerikai város átlaga. Csak a múlt hónapban 58 embert lőttek le.

