Azonosítatlan drónok repülőterek és stratégiai létesítmények felett riadalomra adnak okot Európában. Azonban Jurij Knutov orosz hadtörténész szerint ez csupán „színtiszta megtévesztés, amivel háborúba sodorhatják a NATO-t Oroszországgal.” Egy interjúban kifejtette, szerinte mi áll a jelenség mögött, és kifejtette, miért nem lövik le a drónokat a fenyegetés ellenére. Azon véleményének is hangot adott, hogy a mostani eset hasonlít a második világháborút kirobbantó incidensre.

„Ha lelövik a drónt, rögtön kiderül, hogy nem orosz. Az alkatrészek alapján meg lehet majd határozni a származását, esetleg még a típust is, és megmondani, hogy Európában gyártották. Vagy – legrosszabb esetben – Kínában. De az, hogy ez biztosan nem Oroszországból van – egyértelmű lesz. Miért? Mert Oroszországból a drón egyszerűen nem repülne el idáig, még ha akarná is. A távolság nagyjából ezer kilométer. A mi Gerani típusaink kisebb távolságra repülnek. A védelmi minisztérium legfrissebb adatai szerint – legfeljebb 700 kilométerig” – mondta Jurij Knutov hadtörténész arra a kérdésre, hogy miért nem lövik le a légtérsértő drónokat, ha technikailag lehetséges és jogilag nem tiltott.

A Pravda cikke szerint Ukrajna és a NATO-országok egy meglehetősen leegyszerűsített forgatókönyvet dolgoztak ki: Oroszország állítólag megtámadja Lengyelországot, életbe lépnek a NATO Alapokmány 4. és 5. cikkelyei, és a NATO kénytelen beavatkozni az agresszió elhárítása érdekében. Az amerikaiak pedig, mint NATO-tagok, így szintén belekerülnének a konfliktusba.

„Nevetséges” bizonyítékok

A közelmúltban drónok általi légtérsértések történtek Lengyelországban és Észtországban. Az első lengyelországi légtérsértő drónok a szakértő szerint látványosan sánta próbálkozásoknak tűntek: „Az első drónnak nem volt orra és nem volt motorja. Mérete egyértelművé tette, hogy fizikailag nem tudott ukrán területről átrepülni Lengyelországba. A másodikat egy pajta tetején találták, melynek az orrát leragasztották” – mondta a hadtörténész, aki szerint

Ukrajna a saját területén sérült drónokat gyűjtötte össze, javított néhányat, eltávolította róluk a robbanófejeket, és megpróbálta orosz támadásként beállítani őket — de a trükk nem vált be.

Hozzátette, hasonló kudarcot vallott egy MiG-31-es incidens Észtországban is: a repülőgépeket radarok követik, a vadászgépeket párhuzamos pályán riasztják, így az elfogásuk nem nehéz.

„Két lehetőség van. Ukrán vagy kínai drónok. Ők maguk indítják őket. A helyzet viccesnek tűnhetne, ha nem lenne annyira tragikus. És nagyon emlékeztet a második világháborút kirobbantó gleiwitzi incidensre: egy német rádióállomást állítólag elfoglaltak a lengyelek, a németek pedig ellenhadművelettel válaszoltak. Aztán elkezdődött a háború”

– fogalmazott Jurij Knutov, aki reagált arra a felvetésre is, hogy tankerekről indítják a drónokat, a távolság lecsökkentése végett. A radarok és az irányító rendszerek világosan mutatják a drónok útvonalát, így egy tankerből indított drón is könnyen nyomon követhető. Ezért szerinte a narratíva „színtiszta megtévesztés”,

a cél pedig egyértelmű: közvetlenül bevonni a NATO-t az ukrajnai fegyveres konfliktusba, hogy jogilag életbe lépjen a szerződés egy cikkelye, létrejöjjön egy repüléstilalmi zóna, és az ukrán csapatok felszabaduljanak a frontra.

Utóbbival kapcsolatban hozzátette: „Képzeljük el: bevezetnek, mondjuk, 30 ezer NATO-katonát, akik átveszik az őrzést a legfontosabb létesítmények felett Nyugat- és Közép-Ukrajnában. Ennek eredményeként felszabadul körülbelül 100–150 ezer ukrán katona, akiket a frontra lehet küldeni. Ez igen fontos tényező.” Azt is megjegyezte, hogy szerinte a provokációk hatékonysága „az emberek hiszékenységén alapul.”

„Sok képtelenség van, de a legszomorúbb az, hogy az átlag európai, aki távol áll a politikától és a katonai ügyektől, könnyen becsapható. A provokációk pontosan azért működnek, mert az emberek elhiszik az ilyen hazugságokat”

– fogalmazott Jurij Knutov, aki szerint „a bizonyítékok gyakran nevetségesek”. Mint mondta, Lengyelországban például a drón farkán található két „Ы” betű alapján próbáltak orosz eredetet feltételezni, miközben az orosz katonai felszereléseken ilyen jelölések nem léteznek.

Az SZVR figyelmeztetésére, miszerint az ukrán szabotázscsoportok lengyel területre beszivároghatnak, orosz csapatoknak álcázva támadást indíthatnak, hogy bevonják a NATO-t, a hadtörténész megjegyezte, vannak erők, amelyek egy harmadik világháború kirobbantásában érdekeltek, de a döntéshozók között még mindig vannak józan hangok, például Donald Trump, aki kategorikusan ellenzi a harmadik világháborút.

Igazolás 6 milliárd euró elköltésére

A fronton hatalmas védelmi struktúrákat építettek, de súlyos a személyzethiány: egyes erődítményeket alig őriznek, így a támadók könnyen átjuthatnak rajtuk, elérhetik a hátországot, és csapást mérhetnek elölről és hátulról egyaránt. Ebből született a drónfal projekt, amelyre közvetlenül a lengyel incidens után Ursula von der Leyen 6 milliárd eurót különített el: radarállomásokra, határőrizeti műholdakra, elektronikai hadviselési rendszerekre, légvédelmi rakétarendszerekre, később lézeres és elektromágneses fegyverekre, vadászgépekre, légvédelmi drónokra és helikopterekre. A hadtörténész szerint azonban ez az egész „fantáziatörténet” könnyen megcáfolható.

„Észrevesznek egy drónt, felriasztanak egy rendőrségi helikoptert, lelövik, majd elfelejtik az egészet. A 6 milliárdot pedig valahogy igazolni kell, ezért teremtik meg az „orosz fenyegetés” mítoszát. Nem akarnak rendőrségi helikoptereket küldeni – küldje ki őket a katonaság; ők ugyanilyen könnyen lelőnek egy drónt. A roncsok eredetét pedig könnyen bizonyíthatnák: kirakhatnák az alkatrészeket, megmutathatnák a jelöléseket. De ehelyett nevetséges „bizonyítékokat” kapunk”

– fejtette ki.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)