Ukrajna ismét megtámadta Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítóját

Ukrán dróntámadás után tűz ütött ki Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójában, a Szentpétervártól délkeletre fekvő Kirisi városában található létesítményben – közölte szombaton Alekszandr Drozdenko, Leningrád megye kormányzója.

A kormányzó a Telegramon közzétett üzenetében rámutatott:

az orosz légvédelem hét drónt lőtt le, a becsapódásokról készült éjszakai felvételek a közösségi médiában is megjelentek. A mostani eset néhány héten belül már a második csapás a létesítmény ellen.

🔥Drones have struck Russia’s largest oil refinery — the KINEF plant in the Leningrad region has been successfully hit. A fuel crisis is looming! Kirishinefteorgsintez is located more than 800 kilometers from the Ukrainian border and is one of the largest oil refineries in… pic.twitter.com/7rhOIEp0Nn — NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2025

Drozdenko hozzátette: a kirisi ipari övezetben keletkezett lángokat később eloltották.

A Szentpétervártól 110 kilométerre levő Kirisiben épült olajfinomító a Szurgutnyeftyegaz olaj- és gázipari cég tulajdona; évi kapacitása közel 20 millió tonnára tehető.

Voronyezs megyében is keletkeztek károk: Alekszandr Guszev, a régió kormányzója az X-en arról számolt be, hogy egy ipari épület teteje és ablakai rongálódtak meg.

Az orosz hadsereg állítása szerint az éjszaka folyamán 117 ukrán drónt semmisítettek meg.

A kiemelt kép illusztráció.