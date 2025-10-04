Paprikaspray, vízágyú, páncélosok: így állították meg a palotához rohanó tüntetőket Georgiában – VIDEÓ

Vízágyút is bevetett szombaton a georgiai rendőrség Tbilisziben, hogy meggátolja a tüntetők bejutását az elnöki palotába. Az incidens a helyhatósági választások napján, röviddel a szavazás lezárulta előtt történt.

Tüntetők egy csoportja megpróbált behatolni az elnöki palota területére, miután ellenzéki politikusok „békés forradalomra” szólítottak fel a kormányzó Georgiai Álom-Demokratikus Georgia párt ellen. A rendőrség páncélozott járműveket, vízágyút és paprikasprayt vetett be a tömeg visszaszorítására.

🇬🇪Security forces in Tbilisi used a water cannon against protesters near the presidential palace; demonstrators are starting to be dispersed — Tbilisi life, „Echo of the Caucasus”#GeorgiaProtests pic.twitter.com/zCz1Z4dbfB — OSINTRadar (@AlertNova01) October 4, 2025

A nyugatbarát ellenzék tavaly választási csalással vádolta a kormánypártot, és azóta rendszeresen tart tiltakozásokat. A Georgiai Álom-Demokratikus Georgia a választás után befagyasztotta az ország európai uniós csatlakozási tárgyalásait, ami éles bírálatokat váltott ki az ellenzék és a civil szervezetek részéről.

A szombati helyhatósági választásokat a legnagyobb georgiai ellenzéki pártok bojkottálták.

BREAKING: A massive group of pro-EU protesters has arrived in front of the presidential palace in Georgia and is now storming the gates 🇪🇺🇬🇪 pic.twitter.com/cIgFLen8xi — Visegrád 24 (@visegrad24) October 4, 2025

Kiemelt kép: Tüntetés Georgiában (Fotó: MTI/EPA/David Mdzinarisvili)