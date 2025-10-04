Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Paprikaspray, vízágyú, páncélosok: így állították meg a palotához rohanó tüntetőket Georgiában – VIDEÓ

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.04. 19:46

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Vízágyút is bevetett szombaton a georgiai rendőrség Tbilisziben, hogy meggátolja a tüntetők bejutását az elnöki palotába. Az incidens a helyhatósági választások napján, röviddel a szavazás lezárulta előtt történt.

Tüntetők egy csoportja megpróbált behatolni az elnöki palota területére, miután ellenzéki politikusok „békés forradalomra” szólítottak fel a kormányzó Georgiai Álom-Demokratikus Georgia párt ellen. A rendőrség páncélozott járműveket, vízágyút és paprikasprayt vetett be a tömeg visszaszorítására.

A nyugatbarát ellenzék tavaly választási csalással vádolta a kormánypártot, és azóta rendszeresen tart tiltakozásokat. A Georgiai Álom-Demokratikus Georgia a választás után befagyasztotta az ország európai uniós csatlakozási tárgyalásait, ami éles bírálatokat váltott ki az ellenzék és a civil szervezetek részéről.

A szombati helyhatósági választásokat a legnagyobb georgiai ellenzéki pártok bojkottálták.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Tüntetés Georgiában (Fotó: MTI/EPA/David Mdzinarisvili)

tüntetés rendőrség Georgia

Ajánljuk még

 