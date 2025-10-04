Orbán Viktor gratulált Andrej Babisnak a választási győzelemhez

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésben gratulált Andrej Babisnak, aki pártjával, az ANO 2011-gyel 35,11 százalékos eredménnyel nyerte meg a cseh parlamenti választásokat.

„Győzött az igazság! Andrej Babiš meggyőző fölénnyel győzött a cseh parlamenti választásokon. Nagy lépés Csehországnak, jó hír Európának. Gratulálok, Andrej!” – írta a miniszterelnök közösségi oldalán.

Andrej Babis jobboldali mozgalma, az Elégedetlen Polgárok Akciója a 14 választókerület közül 13-ban szerezte meg az első helyet, egyedül Prágában nem. A 71 éves politikus kampányában a gazdasági növekedés erősítését, a társasági adók csökkentését, a megszorítások visszavonását és az Ukrajnának nyújtott katonai támogatások mérséklését ígérte.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Andrej Babis volt cseh kormányfőt (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)