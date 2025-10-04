Nemi erőszak miatt letartóztatták, majd szabadon engedték a manchesteri szír merénylőt

A manchesteri zsinagóga elleni terrortámadás elkövetőjét korábban nemi erőszakkal is vádolták, óvadék ellenében volt szabadlábon – adta hírül a Telegraph című brit újság.

A Telegraph információi szerint a 35 éves Jihad al-Shamie már többszörösen büntetve volt, most is arra várt, hogy nemi erőszak vádjával bíró elé álljon. Mindez az év elején történt, az angliai Manchesterben. Jihad al-Shamie óvadék ellenében volt szabadlábon.

Jihad al-Shamie-t a biztonsági szolgálatok sem, de a rendőrség terrorellenes osztagai sem figyelték, noha 2012-ben egyszer már meggyanúsították azzal, hogy halálos fenyegetést küldött egy konzervatív parlamenti képviselőnek.

Az érintett John Howell volt, aki több fenyegető e-mailt kapott, miután kiállt Izrael önvédelmi jogai mellett. Az egyik levél egy „Jihad Alshamie” nevű személytől érkezett, aki azt írta, hogy „az olyanok, mint te, megérdemlik a halált”. John Howell ezt követően rendőri védelmet kapott, de Jihad al-Shamie ellen nem lépett fel a rendőrség.

Pénteken Emma Baillie, a Thames Valley Police főfelügyelője elmondta: „Nincs információnk arról, hogy a manchesteri tragikus támadással kapcsolatban megnevezett személy valaha is kapcsolatban állt volna a TVP bármelyik nyomozásával”. Hozzátette: minden erőszakos fenyegetést rendkívül komolyan vesznek, de a Thames Valley Police „nem rendelkezik olyan feljegyzéssel, amely szerint valaha is bejelentést kapott volna Jihad Alshamie vagy Jihad al-Shamie nevű személyről.”

Ez a beismerés a Telegraph szerint felveti azt a kérdést, hogy miért nem vizsgálták ki az ügyet, vagy legalábbis miért nem jelezték a biztonsági szolgálatoknak azt a személyt, aki halálos fenyegetést tett egy politikusra.

Az elmúlt évtizedben két parlamenti képviselőt, Jo Coxot és David Amesset gyilkoltak meg terroristák. A csütörtöki terrortámadás után kiadott nyilatkozatában Sir Stephen Watson, a Greater Manchester Police rendőrfőnöke arról beszélt, hogy Shamie soha nem vett részt semmilyen szélsőséges akcióban. Azt mondta: „A jelenlegi ismereteink alapján nyilvántartásaink nem tartalmaznak korábbi, ezzel a személlyel kapcsolatos bejelentést.”

Laurence Taylor, a terrorizmusellenes rendőrségi részleg vezetője elmondta: „az elvégzett gyorsértékelések alapján ez a személy nem ismerős a terrorizmusellenes rendőrségi csoport számára, másfajta bűncselekményekkel kapcsolatos előélete azonban van. Ez magában foglalja egy nemrégiben történt letartóztatást nemi erőszak miatt, amelynek eredményeként óvadék ellenében szabadult.”

Kiderült, hogy a terrortámadás egyik áldozatát egy rendőr lövése találta el. Egy másik férfi, aki akkor mellette állt, szintén megsebesült, de sérülései nem életveszélyesek. Mindkét férfi a zsinagóga belsejében állt, amikor a rendőrség megérkezett a helyszínre, ahol lelőtte Shamie-t. A nyomozók most megpróbálják megállapítani, hogy a golyó áthatolt-e a terroristán és a zsinagóga ajtaján, vagy valamiről visszapattant, vagy pedig a fegyveres rendőrök elvétették-e a célpontot, amikor tüzet nyitottak.

Sir Stephen Watson ennek kapcsán azt mondta: „a Belügyminisztérium patológusa közölte, hogy előzetes megállapítása szerint az egyik elhunyt áldozat lőtt sebnek tűnő sérülést szenvedett. Jelenleg úgy véljük, hogy a gyanúsítottnál, Jihad al-Shamienél nem volt fegyver, és az egyetlen lövést a GMP felhatalmazott fegyveres tisztje adta le, amikor megakadályozta, hogy a tettes bejusson a zsinagógába és további kárt okozzon zsidó közösségünknek. Ez a sérülés sajnos tragikus és előre nem látható következménye lehetett annak a sürgős intézkedésnek, amelyet tisztjeim hoztak, hogy véget vessenek ennek a gonosz támadásnak” – mondta. Hozzátette: „együttérző imáink továbbra is az összes családdal és az egész közösséggel van. Szakértő tisztviselők nyújtanak támogatást és gondoskodnak mindazokról, akiket közvetlenül érintett az eset, beleértve a bátor elsősegélynyújtóinkat is” – olvasható a Telegraphban.

Kiemelt kép: Helyszínt biztosító rendõrök mellett a hitközség egyik tagja 2025. október 2-án, miután egy merénylõ embereket gázolt el és késelt meg egy manchesteri zsinagóga elõtt. A zsidó vallás legfontosabb ünnepén, a jóm-kipúron, azaz az engesztelés napján elkövetett támadásban két ember életét vesztette, három megsebesült, a merénylõt lelõtték a rendõrök, de a halálát még nem erõsítették meg (MTI/EPA/Adam Vaughan)