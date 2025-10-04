Már számolják a szavazatokat Csehországban: jelentős előnyben Orbán Viktor szövetségese, Andrej Babis a választáson

A szavazatok mintegy 97,46 százalékának megszámlálása után az Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is szövetségben lévő Andrej Babis pártja, az ellenzéki jobbközép Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom áll az élen a képviselőházi választáson Csehországban.

Cikkünk frissül!

A Die Welt beszámolója szerint az üzletember és volt kormányfő Andrej Babis pártja a szavazatok eddig 35,11 százalékát szerezte meg, jelentősen megelőzve Petr Fiala jelenlegi miniszterelnök koalícióját, amely 22,93 százalékon áll.

A német lap megjegyzi, hogy a szavazatokat egymás után számolják. Általános szabálynak számít, hogy a kis vidéki választókerületek érhetőek el először, a nagyvárosokban statisztikái ugyanakkor csak később, így lehetségesek változások még a végkimenetelben.

Andrej Babis a kampányban a gazdasági növekedés fellendítéséért, a társasági adók csökkentéséért, a megszorító intézkedések visszavonásáért és az Ukrajnának nyújtott katonai segélyek csökkentéséért kampányolt. A 71 éves politikus sok ponton egyetért Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel.

Jelenleg a szavazatok feldolgozottságánál így állnak a pártok:

Andrej Babis pártja, az ANO 2011 – 35,11 százalék

– 35,11 százalék konzervatív és liberális pártokból álló pártszövetség, a SPOLU – 22,93 százalék

– 22,93 százalék liberális, européer STAN – 11,09 százalék

– 11,09 százalék progresszív-liberális Kalózpárt – 8,71 százalék

– 8,71 százalék szélsőjobboldali SPD – 7,88 százalék

– 7,88 százalék szélsőjobboldali Autóspárt – 6,81 százalék

– 6,81 százalék kommunista KSCM-ből és szociáldemokratákból álló Stacilo! – 4,36 százalék

A 14 választókerületből csak Prágában nem az ANO szerezte a legtöbb szavazatot.

Kiemelt kép: Andrej Babis volt cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Kezdeményezése (ANO) mozgalom elnöke ismerteti a tömörülés választási programját az észak-morvaországi Ostravában tartott kampányrendezvényen 2025. szeptember 4-én. (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)