Lövöldözés volt Svédországban: egy 13 éves fiú a gyanúsított, Orbán Viktor is reagált a történtekre

Hat ember, köztük kiskorúak sérültek meg szombat hajnalban a svédországi Gavle belvárosában történt lövöldözésben. A rendőrség egy mindössze 13 éves fiút vett őrizetbe, akit emberölési kísérlettel gyanúsítanak. Az eset komoly felháborodást váltott ki Svédországban, a politikai vezetők mellett Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt.

Szombat hajnalban, helyi idő szerint 1:48-kor lövöldözés rázta meg Gavle belvárosát – írja a Dagens Nyheter svéd lap. A svéd rendőrség tájékoztatása szerint egy 13 éves fiút fogtak el a közelben, akit hat rendbeli emberölési kísérlettel és felfegyverkezve elkövetett bűncselekménnyel gyanúsítanak. A gyanúsítottat kihallgatták, majd a szociális hatóságoknak adták át.

A lövések következtében hat ember sérült meg, köztük kiskorúak is. Négyen továbbra is kórházban vannak, két sérültet már hazaengedtek. Az érintetteket az alsótestükön érte találat, de senki nincs életveszélyben. A rendőrség hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs arra utaló jel, hogy terrortámadás történt volna.

A hatóságok lezárták a lövöldözés helyszínét, majd a vizsgálatok után feloldották a rendőrségi kordont. A rendőrség közlése szerint az elkövető és az áldozatok egyaránt Gavle és környékének lakói. Bár egyes beszámolók szerint a fiú kapcsolatban állhat bűnbandákkal, ezt a hatóságok nem kommentálták.

Az eset nagy felháborodást váltott ki Svédországban. Gunnar Strömmer igazságügyi miniszter „különösen sötétnek és megrázónak” nevezte, hogy egy gyermek lehet a támadás gyanúsítottja. Ulf Kristersson miniszterelnök együttérzését fejezte ki az érintetteknek, míg Magdalena Andersson ellenzéki vezető úgy fogalmazott: „egész Svédországot megrázta a gavlei lövöldözés”.

Orbán Viktor miniszterelnök szintén reagált a történtekre. „A legmélyebb részvétem Ulf Kristersson svéd miniszterelnöknek és a svéd népnek a gavle-i szörnyű lövöldözés után. Imádkozunk az áldozatokért, családjaikért, szüleikért és minden svédért, akik biztonságot keresnek saját közösségükben” – írta X-oldalán a kormányfő.