Izrael döntött, végrehajtja a Trump-terv első szakaszát a Hamász háborújának befejezésére

Jeruzsálem arra készül, hogy „minden túszt azonnal szabadon engedjen" Gázából, amelyről Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala tett bejelentést.

Izrael arra készül, hogy végrehajtsa Donald Trump amerikai elnök tervének első szakaszát, és véget vessen a Hamász elleni háborúnak a Gázai övezetben, amely magában foglalja „az összes túsz azonnali szabadon bocsátását” – jelentette be a jeruzsálemi miniszterelnöki hivatal pénteken éjjel. „Továbbra is teljes mértékben együttműködünk az amerikai elnökkel és csapatával, hogy véget vessünk a háborúnak az Izrael által lefektetett elvek mentén, amelyek összhangban vannak Trump elnök jövőképével” – olvasható még a nyilatkozatban.

A döntés a Hamásznak az amerikai javaslatra adott pénteki válaszát követte. A terroristacsoport jelezte, hogy „nagyra értékeli az arab, iszlám és nemzetközi erőfeszítéseket” a Trump által szeptember 29-én bemutatott béketerv kapcsán. A Hamász azt üzente, hogy elfogadja a terv egyes részeit, beleértve mind a 48 túsz szabadon bocsátását – akik közül 20-ról úgy gondolják, hogy még életben van – a Trump által felvázolt képlet szerint, „feltéve, hogy a csere feltételei teljesülnek„, a háború befejezésének részeként.

Az iszlamista csoport kifejezte „készségét arra, hogy a közvetítőkön keresztül azonnal tárgyalásokat kezdjen a megállapodás részleteinek megvitatására”.

Míg a Hamász azt is állította, hogy hajlandó átadni az övezet igazgatását egy „palesztin nemzeti konszenzuson, valamint arab és iszlám támogatáson” alapuló „palesztin testületnek”, azt mondta, hogy „más kérdések”, mint például a leszerelés központi eleme, „egy átfogó nemzeti állásponthoz kapcsolódik, és a vonatkozó nemzetközi törvényeken és határozatokon alapul„.

Válaszul az Izraeli Védelmi Erőket utasították, hogy állítsák le a gázai támadó műveleteket.

A hadsereg rádiója szombaton arról számolt be, hogy a parancs szerint az izraeli hadsereg műveleteit „minimálisra” kell csökkenteni, a szárazföldi csapatokat védelmi manőverekre kell korlátozni. Eyal Zamir vezérkari főnök péntek este különleges helyzetértékelést tartott – közölte a hadsereg. A találkozót követően és „a politikai szint irányelveivel összhangban” elrendelte Trump a foglyok szabadon bocsátására vonatkozó terv végrehajtásának előkészületeit. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az „izraeli hadsereg csapatainak biztonsága kiemelt prioritás, és hogy minden képességet a Déli Parancsnoksághoz rendelnek, hogy biztosítsák védelmüket” – áll a hadsereg közleményében. Hozzátették: Zamir hangsúlyozta a „magas éberség” szükségességét és megerősítette a gyors reagálás követelményét a fenyegetések semlegesítésére.

Szombaton a hadsereg figyelmeztette a palesztinokat, hogy ne térjenek vissza az evakuált területekre, Avichay Adraee arab nyelvű szóvivő pedig azt mondta, hogy egy ilyen lépés „rendkívüli veszélyt” jelentene.

„A biztonsága érdekében kerülje az északra való visszatérést vagy olyan területek megközelítését, ahol az izraeli hadsereg csapatai tevékenykednek bárhol az övezetben – még annak déli részén is” – mondta. Hozzátette: „jelenleg ez túl veszélyes. Már tárgyalunk a részletekről.”

„Ez nem csak Gázáról szól. Ez a régóta keresett közel-keleti békéről szól”

Órákkal később Donald Trump kiadott egy videónyilatkozatot, amelyben megerősítette, hogy Washington várja az „utolsó szót”, miközben hozzátette, „alig várja, hogy a túszok hazatérjenek a szeretteikhez”.

Az amerikai elnök szerint „ez egy nagyon különleges nap, talán példátlan.” Donald Trump hozzátette: „Óriási segítséget kaptunk. Mindenki egységesen akarta, hogy ez a háború véget érjen, és békét lássunk a Közel-Keleten, és nagyon közel vagyunk ehhez”.

Az izraeli Kan News közszolgálati műsorszolgáltató szombaton arról számolt be, hogy Jeruzsálem a béketerv végrehajtásáról szóló tárgyalásokra készül. A jelentés szerint az izraeli biztonsági tisztviselők összeállítják a palesztin foglyok listáját, akiket a túszokért cserébe szabadon engedhetnek.

Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti megbízottja várhatóan a jövő héten utazik a régióba, hogy segítsen közvetíteni a tárgyalásokon, amelyekre állítólag Egyiptomban kerül sor.

„A dolgok jó irányba haladnak, de óvatos optimistáknak kell legyünk” – mondta Ruby Chen, az izraeli-amerikai túsz, Itay Chen apja. A Netanya-ból származó Itay a Nahal Oz katonai bázison állomásozott egy tankegység részeként, amikor a Hamász terroristái három másik katonával együtt elfogták a 2023. október 7-i mészárlás során.

Az izraeli hadsereg 2024 márciusában értesítette apját, hogy Chent halottnak nyilvánították, de a Hamász nem volt hajlandó megerősíteni, hogy őrzi a maradványait, és nem volt hajlandó fizikai bizonyítékot szolgáltatni a katona sorsáról.

„Trump elnök megérti, hogy mindenkire szükségünk van; ez a módja annak, hogy véget vessünk ennek a humanitárius válságnak, és megkezdjük a rehabilitációnkat” – mondta Ruby Chen, aki szerint „a Hamász válasza nem száz százalékban pozitív. Meg kell látnunk, hogyan alakulnak a dolgok. Nem tervezünk semmit. Amikor a dolgok megtörténnek, meg is történnek” – tette hozzá.

A Túszok és Eltűnt Családok Fórumának központja szombaton azt mondta, hogy „döntő szakaszban van a megállapodáshoz vezető folyamat”. Sürgette az izraelieket, hogy aznap este gyűljenek össze a tel-avivi „Túsz téren”, hogy kifejezzék támogatásukat. „Ez az a pillanat, amikor egész Izrael összefog, és hangosan követeli: Tegyen meg mindent, hogy hazatérjenek testvéreink” – tette hozzá a közlemény.

Hanna Cohen, a meggyilkolt túsz, Inbar Haiman nagynénje, az egyetlen nő, akit még mindig fogva tartanak Gázában, szombaton azt mondta a JNS-nek, hogy Izrael népe izgatottan várja a foglyok visszatérését.

„Nagyon hálás vagyok Trump elnöknek az erőfeszítésekért, hogy mindenkit hazahozzanak. Az a tény, hogy pénteken megemlítette egy nő fogva tartását, megmelengette a szívünket” – mondta Cohen. Jelezte: „tudja, hogy van egy nő a fogságban, akit a lehető leghamarabb haza kell hozni”.

A 27 éves Haimant a Hamász október 7-én rabolta el a Szupernóva zenei fesztiválról a Kibuc Re’im közelében. 2023 decemberében az izraeli hadsereg megerősítette, hogy fogságban ölték meg – olvasható a JNS cikkében.

Kiemelt kép: Kfir Bibas izraeli kisfiú fényképeit mutatják résztvevõk a gyermek elsõ születésnapja alkalmából tartott rendezvényen a tel-avivi Kirja katonai támaszpontnál 2024. január 18-án. A kisfiút négyéves bátyjával és szüleivel együtt 2023. október 7-én rabolták el az izraeli Nir Oz kibucban levõ otthonukból a Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei. A Bibas családot számos honfitársával együtt továbbra is túszként tartja fogva a Hamász (MTI/EPA/Abir Szultan)