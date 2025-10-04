Iránban hat embert végeztek ki terrorizmus vádjával

Iránban hat embert végeztek ki szombaton terrorizmus vádjával a síita állam igazságügyi minisztériumához közel álló Mízán hírügynökség jelentése szerint.

A vád szerint az elítéltek egy olyan szakadár csoport tagjai voltak, amely az utóbbi években terrorcselekmények sorozatát követte el az ország délnyugati részén lévő, olajban gazdag Húzisztán tartományban. A vád szerint a hat ember 2018-ban és 2019-ben a biztonsági erők négy tagjának meggyilkolásában vett részt és szabotázsakciókat is tervezett.

A kivégzéseket a tartományban hajtották végre – tette hozzá a hírügynökség. Kivégezték a kurd származású Számán Mohammadi Hijaret is, akit 19 évesen, 2009-ben ítéltek halálra egy kormánypárti szunnita hitszónok, Mamuszta Sejkaliszlám meggyilkolása, illetve „rendszerellenes tevékenység” miatt. Emberi jogi aktivisták szerint a vádlottból erőszakkal csikarták ki a beismerő vallomást.

Emberi jogi szervezetek arra is figyelmeztettek, hogy Iránban az elmúlt 15 évben idén hajtották végre a legtöbb halálos ítéletet, néhányat már az Irán és Izrael között júniusban kitört, 12 napon át tartó konfliktus után.

