Kész szabadon engedni a túszokat a Hamász, de még tárgyalna Trump béketervének részleteiről

A Hamász és más terrorista szervezetek „pozitívan reagáltak” a Donald Trump által hétfőn vázolt béketervre, ám több pontban is pontosítást követeltek. Ezek közé tartozott a fegyverek kérdése, valamint az izraeli hadsereg Gázai övezetből való kivonulásának ütemterve. Katar, Egyiptom és Törökország tisztviselői rámutattak arra, hogy a Hamásznak kihívással kell szembenéznie egy olyan terv végrehajtásában, amely megadásra kötelezi a szervezetet.

Az Israel Hayom beszámolója szerint a terrorszervezet válaszában elismerését fejezte ki az arab és iszlám országok, illetve a nemzetközi közösség és Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseiért, hogy véget vessenek a háborúnak, túszmegállapodást kössenek, azonnali ellátmányt szállítsanak Gázába, továbbá elutasítsák mind az övezet elfoglalását, mind a lakosok kényszerű migrációját.

A Hamász válaszára néhány órával azt követően került sor, hogy Donald Trump határidőt szabott a terrorszervezetnek, miszerint hagyja jóvá a megállapodást vasárnap este hatig, „különben pokoli következményekkel kell számolniuk”.

Az Israel Hayom cikke szerint a Hamász ugyan látszólag beleegyezett abba, hogy minden túszt szabadon engedjen a Trump által vázolt tervvel összhangban, ám azt a „szükséges helyszíni körülmények” teljesüléséhez kötötte. A terrorszervezet megjegyezte, hogy kész azonnal további tárgyalásokat kezdeni „a folyamat részleteinek megvitatására”. Így a Hamász korlátozta beleegyezését a túszok 72 órán belüli átadásába.

A Hamász közlése szerint beleegyezett abba, hogy egy palesztin konszenzuson alapuló, arab és iszlám országok által támogatott „palesztin technokrata adminisztrációnak” adja át a hatalmat Gázában. A szervezet azonban hivatalos nyilatkozatában nem foglalkozott közvetlenül más vitatott kérdésekkel, például a leszereléssel, és a Gáza nemzetközi tanács alá helyezésével . Mindezen kérdésekbrn a Hamász szerint további tárgyalásokra van szükség.

„Ami a Trump elnök javaslatában szereplő egyéb kérdéseket illeti, amelyek Gáza jövőjét és a palesztin nép jogait érintik, azok a nemzetközi jogon és határozatokon alapuló nemzeti álláspont kérdései. Ezek átfogó palesztin nemzeti keretek között kerülnek majd megvitatásra, amelyhez a Hamász teljes felelősséggel járul hozzá”

– olvasható a reakcióban.

A Hamász péntek este azt is bejelentette, hogy hivatalosan is továbbította válaszát a közvetítőknek.

