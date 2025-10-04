Műsorújság
Kábítószeres csoport lövöldözött Nizzában, többen meghaltak

lead_image
2025.10.04. 12:15

Két ember meghalt, öten megsebesültek, mert egy ismeretlen tettes vagy tettesek tüzet nyitottak rájuk dél-franciaországi Nizzában – közölték a hatóságok szombaton.

A nyomozók azt gyanítják, hogy a péntek éjszakai támadás előre megfontolt szándékból elkövetett gyilkosság volt, és egy szervezett bűnözői csoport hajtotta végre. Christian Estrosi polgármester szerint

a merénylők automata fegyvereket használtak, és kábítószeres bűnözői csoporthoz tartoznak.

A város vezetője egyúttal a rendőri jelenlét tartós növelésére szólított fel az érintett városrészben. Az elkövetőket még keresik.

A helyi prefektúra szerint a környéken nem ismeretlen az erőszakos bűnözés, és a biztonság szavatolása érdekében erősítést küldtek a helyszínre.

Kiemelt kép forrása: X.com

halálos áldozatlövöldözés Franciaország

