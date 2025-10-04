Dróntámadás következtében áram nélkül maradt több mint ötvenezer ember az ukrajnai Csernyihiv megyében

Orosz drón- és rakétatámadás érte az éjszaka folyamán Ukrajna északi részén fekvő Csernyihiv megyét, aminek következtében több energetikai létesítmény is megrongálódott – közölte szombaton a helyi áramszolgáltató. Szumi megyében közben vasútállomást ért támadás, sokan megsebesültek – jelentette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en.

A közlés szerint mintegy 50 ezer fogyasztó maradt áram nélkül Csernyihivben, a vállalat erről a Telegramon tájékoztatta a lakosságot. A szakemberek jelenleg is dolgoznak a károk helyreállításán. A munkálatok idején az áramellátást háromórás ütemezésben biztosítják – figyelmeztette a szolgáltató a fogyasztókat.

Dmitro Brizsinszkij, Csernyihiv katonai közigazgatásának vezetője jelezte, hogy a becsapódások a városban több helyen is tüzeket okoztak.

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország 109 drónt és három Iszkander ballisztikus rakétát indított az éjszaka folyamán. A légvédelem 73 drónt sikeresen megsemmisített, ugyanakkor 21 különböző helyszínen így is történtek becsapódások és károk – közölte a hadsereg.

Kapcsolódó tartalom Ukrajna ismét megtámadta Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítóját Az orosz hadsereg állítása szerint az éjszaka folyamán 117 ukrán drónt semmisítettek meg.

Szintén dróntámadás érte a Szumi megyében található Sosztka vasútállomást, amiben két személyszállító vonat – egy helyi járat, valamint egy Kijev felé tartó szerelvény – megrongálódott.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en úgy közölte: a vasútállomást ért támadásban legalább 30 ember megsebesült. „A mentőszolgálatok már a helyszínen vannak és megkezdték a segítségnyújtást. A sérültekről szóló adatokat pontosítjuk” – fogalmazott.

Olekszij Kuleba helyreállításért felelős miniszterelnök-helyettes a Telegramon arról számolt be, hogy az áldozatokat kórházba vitték, másokat a mentők kíséretében ideiglenes menedékhelyekre irányítottak. A pályaudvaron továbbra is érvényben van a légiriadó – tette hozzá.

Kiemelt kép: Súlyosan megrongálódott odesszai lakóház egy orosz dróntámadás után, 2025. július 24-én (Fotó: MTI/EPA/Igor Tkacsenko)