Donald Trump a Hamász reakciója után: Ez nem csak Gázáról szól, hanem a Közel-Kelet régóta áhított békéjéről

A Truth Social felületén így írt:

„A Hamász által kiadott közlemény alapján úgy gondolom, készen állnak egy tartós békére. Izraelnek azonnal le kell állítania Gáza bombázását, hogy biztonságosan és gyorsan kihozhassuk a túszokat! Jelenleg túl veszélyes ezt megtenni. Már tárgyalásokat folytatunk a részletek kidolgozásáról. Ez nem csak Gázáról szól, hanem a Közel-Kelet régóta áhított békéjéről.”

Az Israel Hayom cikke szerint a közvetítők – Katar, Egyiptom és Törökország – arról tájékoztatták Trumpot, hogy a Hamász elvileg elfogadta a tervet, még ha egyes pontjaival kapcsolatban fenntartásai is vannak, és a következő nemzetközi konferencián hangot adhat majd annak az igényének, hogy tűzszünetet és az izraeli hadsereg kivonulását garantálják.

Katar külügyminisztériumának szóvivője ezzel kapcsolatban kijelentette: „Üdvözöljük a Hamász közleményét és készségét arra, hogy Trump javaslata alapján minden túszt szabadon engedjen. Támogatjuk Trump elnök felhívását az azonnali tűzszünetre, amely lehetővé teszi a túszok biztonságos és gyors átadását. Már megkezdtük a munkát egyiptomi partnereinkkel és az Egyesült Államokkal egyeztetve a terv véglegesítésén, amely biztosítja a háború végét.”

A történtekre az egyiptomi külügyminisztérium is reagált: „A Hamász válasza a Hamászon belüli és más frakciókban meglévő szándékot tükrözi a palesztin vérontás befejezésére. Reméljük, hogy ez a pozitív fejlemény arra készteti majd az összes felet, hogy felnőjenek a felelősséghez, és elköteleződjenek Trump tervének megvalósítása mellett.”

Donald Trump béketervét a héten mutatták be a gázai háború lezárásának részeként. A terv előírja, hogy 72 órán belül minden túszt szabadon kell engedni, Gáza irányítását egy palesztin technokrata kormány vegye át, a Hamászt lefegyverezzék, és a Gázai övezetet egy nemzetközi tanács felügyelete alá helyezzék. Trump vasárnap este 6 óráig adott határidőt a Hamásznak az egyezmény elfogadására – különben, ahogy fogalmazott: „olyan pokol szabadul el a Hamásszal szemben, amilyet még soha senki nem látott”.

A diplomáciai forrás hozzátette, hogy a közelgő konferencián más országok és szervezetek is részt vesznek majd, melyek felügyelik a terv azonnali végrehajtását, és később a Gázai övezet újjáépítését.

Kiemelt kép: Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök kezet fog a megbeszélésüket követő sajtóértekezleten a washingtoni Fehér Házban 2025. szeptember 29-én (Fotó: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo)