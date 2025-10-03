Súlyos áradást okozott a heves eső Bulgáriában, többen meghaltak

Daniel Mitov a bolgár közrádiónak adott nyilatkozatában elmondta, hogy
a helyszíni mentést végző csoport két tagja – egy határőr és egy munkagép vezetője – életét vesztette, míg a harmadik áldozat a hatóságok szerint egy szállodában, a gyorsan emelkedő vízszint miatt halt meg.
A közösségi médiában megosztott videókon látható volt, hogy a sáros vízözön autókat sodort le a település egyik utcáján a tengerpartra.
Toni Todorov bolgár belügyminiszter-helyettes korábbi, szófiai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az áradás épületeket és utakat rongált meg.
A belügyminiszter-helyettes közölte, hogy egy helyszínre küldött drón segítségével megkezdték a kialakult helyzet felmérését.
Az ország délkeleti és északnyugati részén kialakult heves esők és áradások miatt több településen is szükségállapotot hirdettek ki.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép forrása: X.com.