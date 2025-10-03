Súlyos áradást okozott a heves eső Bulgáriában, többen meghaltak

Három ember meghalt a Bulgária délkeleti részén fekvő Elenite tengerparti üdülőhelyen, egy másik eltűnt, további 50-et pedig ki kell telepíteni a heves eső okozta áradás következtében – közölte a bolgár belügyminiszter pénteken.

Daniel Mitov a bolgár közrádiónak adott nyilatkozatában elmondta, hogy

a helyszíni mentést végző csoport két tagja – egy határőr és egy munkagép vezetője – életét vesztette, míg a harmadik áldozat a hatóságok szerint egy szállodában, a gyorsan emelkedő vízszint miatt halt meg.

📍”Elenite” tatil beldesi, Burgas, Bulgaristan, 03.10.2025 Video: Simeon Grozev pic.twitter.com/RQ9HEzC3kP — BG & Balkans ®️ (@bgbalkans) October 3, 2025

A közösségi médiában megosztott videókon látható volt, hogy a sáros vízözön autókat sodort le a település egyik utcáján a tengerpartra.

Another video captures the destructive flooding today in Elenite, Burgas Province, Bulgaria. This highlights how rapidly water levels are rising—likely worsened by climate change. If this trend continues, the situation could become far more dangerous than expected. pic.twitter.com/O14bSkIVrr — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 3, 2025

Toni Todorov bolgár belügyminiszter-helyettes korábbi, szófiai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az áradás épületeket és utakat rongált meg.

A belügyminiszter-helyettes közölte, hogy egy helyszínre küldött drón segítségével megkezdték a kialakult helyzet felmérését.

Massive flooding caused by heavy rainfall in Elenite, Burgas Province, Bulgaria 🇧🇬 (03.10.2025) pic.twitter.com/Y82ys3bj4X — Disaster News (@Top_Disaster) October 3, 2025

Az ország délkeleti és északnyugati részén kialakult heves esők és áradások miatt több településen is szükségállapotot hirdettek ki.

