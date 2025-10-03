Műsorújság
Súlyos áradást okozott a heves eső Bulgáriában, többen meghaltak

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.03. 21:52

Három ember meghalt a Bulgária délkeleti részén fekvő Elenite tengerparti üdülőhelyen, egy másik eltűnt, további 50-et pedig ki kell telepíteni a heves eső okozta áradás következtében – közölte a bolgár belügyminiszter pénteken.

Daniel Mitov a bolgár közrádiónak adott nyilatkozatában elmondta, hogy

a helyszíni mentést végző csoport két tagja – egy határőr és egy munkagép vezetője – életét vesztette, míg a harmadik áldozat a hatóságok szerint egy szállodában, a gyorsan emelkedő vízszint miatt halt meg.

A közösségi médiában megosztott videókon látható volt, hogy a sáros vízözön autókat sodort le a település egyik utcáján a tengerpartra.

Toni Todorov bolgár belügyminiszter-helyettes korábbi, szófiai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az áradás épületeket és utakat rongált meg.

A belügyminiszter-helyettes közölte, hogy egy helyszínre küldött drón segítségével megkezdték a kialakult helyzet felmérését.

Az ország délkeleti és északnyugati részén kialakult heves esők és áradások miatt több településen is szükségállapotot hirdettek ki.

Kiemelt kép forrása: X.com.

áradástermészeti katasztrófa Bulgária

