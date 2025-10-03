Lovas rohamegységeket küldenek az oroszok az ukrán frontra – VIDEÓ

Hamarosan teljes értékű lovassági egységekkel egészülhetnek ki az ukrajnai háborúban harcoló orosz rohamcsapatok – közölte egy orosz parancsnok.

„A lovak az ösztöneik miatt kevésbé valószínű, hogy aknára taposnak, illetve jobban tudnak navigálni sötétben, a katonai járművekkel ellentétben pedig rendkívül mozgékonyak nehéz terepen” – fejtette ki a Russia Today TV csatornának az orosz Vihar nevű különleges erők parancsnoka.

A parancsnok kifejtette, hogy katonái már tanulják a lovaglást. A lovas egységek bevetéséről szólva pedig elárulta, hogy

egy lovon két katona fog ülni, az egyikük irányítja az állatot, míg a másik fedezi az ellenséges tűzzel szemben.

A bevetés helyszínén azonban leszállnak a lóról, és gyalogosan támadják majd az adott ukrán ukrán erődítményt – írja a Kommersant.ru.

A lovas katonák az alábbi videóban is láthatóak:

After losing too many armored vehicles to Ukrainian drone strikes, Russia is now in the process of replacing them with horses 🇷🇺🐎 pic.twitter.com/FXmltjEsMA — Visegrád 24 (@visegrad24) October 3, 2025

A második világháború végén a Vörös Hadsereg 26 lovassági hadosztályból állt, amelyeket 1946 végére nagyrészt feloszlattak vagy gépesített hadosztályokká alakítottak át, utolsóként a 4. Gárda Lovassági Hadosztály oszlott fel 1955 áprilisában.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök egy moszkvai lovas rendőri egységnél tett látogatásakor, 2019. március 7-én. (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Alekszej Nyikolszkij)