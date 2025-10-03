Kiterjesztené a parti őrség felhatalmazását a Balti-tengeren a svéd kormány

Törvénymódosítást kezdeményezett a svéd kormány, ennek révén kiterjesztené a parti őrség felhatalmazását a Balti-tengeren végzett tengeri felderítésre és ellenőrzésre is – közölte pénteken a svéd polgári védelmi minisztérium.

A térség biztonsági helyzete az ukrajnai háború kezdete óta fokozott figyelmet kap: az elmúlt években több tenger alatti kábel és gázvezeték rongálódott meg, emellett megszaporodtak a drónészlelések és a légsértések is.

„A kialakult helyzetet nem mi idéztük elő, de szembe kell néznünk a valósággal”

– fogalmazott közleményében Carl-Oskar Bohlin polgári védelmi miniszter. Nemrégiben a NATO is bejelentette, hogy megerősíti jelenlétét a Balti-tengeren: egy légvédelmi képességekkel rendelkező fregattot és további eszközöket vezényel a térségbe a Dániában észlelt drónbehatolások után.

