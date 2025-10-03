Újabb drónincidens: 15 azonosítatlan eszköz repült be egy belga katonai bázisra

Péntekre virradóra 15 gyanús drón berepülését észlelték a belga–német határon fekvő Elsenborn közelében található belga katonai bázis felett, a belga védelmi minisztérium vizsgálja az esetet – tájékoztatott a La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap pénteken.

A beszámoló szerint az egyelőre ismeretlen eredetű drónokat egy, a katonai bázison ideiglenesen elhelyezett tesztberendezés észlelte. A légi eszközök Hollandia felől repültek Németország irányába.

A napilap internetes oldalán Jens Franssen védelmi szakértőt idézte, aki közölte:

a hajnali háromnegyed kettő óra körül, a németországi Düren felett megfigyelt 15 drón Elsenborn felől a német légtérbe repült. A drónokat a tartomány belga és német oldalán egyaránt megfigyelték, különböző magasságokban. A légtérsértés Németországot célozta

– mondta.

A szakértő meglepőnek nevezte az incidenst, mert – mint elmondta – az Elsenborn-bázison nincs miután kémkedni.

A közelben fekvő, szintén Belgiumban található Kleine-Brogel légibázison azonban amerikai nukleáris fegyvereket tárolnak,

ami – véleménye szerint – nyilvánvalóbb célpont lenne. Amíg az eredet nem világos, vagy hogy ki irányította a drónokat, nehéz megbecsülni, mi áll az incidens mögött. Az eset azonban azt mutatja, hogy szükség van olyan rendszerekre, amelyek képesek észlelni, nyomon követni és azonosítani a hajnalban megfigyelt kis méretű drónokat – magyarázta.

Theo Francken belga védelmi miniszter szerint jelenleg nincs konkrét jele annak, hogy Oroszország állna az akció mögött. A tárcavezető úgy vélekedett, hogy a hajnali dróntevékenység a hibrid fenyegetés egyik példája, a nyugtalanság keltésének egyik módja. Ez Oroszország módszere évek óta – tette hozzá.

A VRT belga műsorszolgáltató az esettel kapcsolatban arról számolt be pénteken, hogy a közeli Butgenbach polgármestere, Daniel Franzen a Belga belga hírügynökségnek nyilatkozva közölte: az előző nap estéjén drónt bocsátottak fel egy elveszett ló megkeresésére.

Az elsenborni katonai bázis a belga hadsereg egyik kiképzőtábora, ahol lövészgyakorlatokat tartanak és drónteszteket végeznek egy 28 négyzetkilométeres terepen.

