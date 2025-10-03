Német politikus: évente 20 milliárd euróval pénzeli Putyint Európa

Manfred Weber a ZDF Maybrit Illner című műsorában az európai kibervédelmi dandár felállítását, valamint egy drónfal létrehozását sürgette. A baloldali Jan van Aken ugyanakkor élesen bírálta, hogy évente 20 milliárd euró áramlik Európából Oroszország háborús kasszájába – írja a Die Welt.

Manfred Weber, a bajor CSU politikusa szerint Európa történelmi fordulóponthoz érkezett. „Mi, európaiak, egy jéghideg világba lettünk belökve, és egészen meztelenek vagyunk benne” – fogalmazott. Úgy véli, jogilag ugyan még nem háború zajlik Oroszországgal, de már „hibrid háborúról” van szó, amelyre fel kell készülnie a kontinensnek.

Egyértelmű válaszként az orosz provokációkra azt mondta: „Ha drónok jönnek Európába, azokat elfogják, pont.”

A műsorban elhangzott, hogy Manfred Weber a tervezett európai védelmi rendszerben, az úgynevezett drónfalban látja a megoldást.

A baloldali Jan van Aken ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy még mindig körülbelül 20 milliárd euró áramlik évente Európából Vlagyimir Putyin háborús gépezetébe. Németország ehhez mintegy kétmilliárddal járul hozzá, mivel bizonyos finomítók csak orosz olajjal működhetnek.

Weber elismerte: „Az állami oldalon még nem elég erős az akarat.” Az Egyesült Államok korábbi elnöke, Donald Trump pedig már az ENSZ-ben is bírálta Európát amiatt, hogy miközben küzd Oroszországgal, továbbra is energiát vásárol tőle.

