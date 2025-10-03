Éjféli hajnal: ég a Chevron olajfinomító Kaliforniában

Hatalmas lángokat lövell a dél-kaliforniai éjszakai égboltra az eddig ismeretlen okokból kigyulladt Chevron olajfinomító – számolt be több amerikai hírtelevízió. Egyelőre nem ismert, hogy a létesítményben bekövetkezett robbanásnak vannak-e sérültjei.

Tűz ütött ki egy dél-kaliforniai olajfinomítóban csütörtök este – tudósít a Fox News. A tűzoltókat 21:35 körül küldték ki a Chevron cég El Segundóban működő finomítójához, miután füstöt jeleztek a környéken. Az első híradások robbanásról is beszámolnak.

❗️🇺🇲 – On Thursday night, October 2, 2025, a massive explosion followed by a fire erupted at the Chevron refinery in El Segundo, California, producing large flames and thick smoke visible across the South Bay area. Firefighters, including the refinery’s own fire department,… pic.twitter.com/IIUyp4yN3C — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 3, 2025



Gomolygó füstöt és

narancssárga lángokat lehetett látni az égen több mérföldes körzetben a tengeröbölben

– számol be a hírtelevízió, hozzátéve: a tűz oka egyelőre nem ismert, és az sem világos, hogy vannak-e sérültek. A CNN Holly Mitchell Los Angeles megyei felügyelőtől úgy értesült: a finomítónak saját tűzoltósága van, akiknek sikerült a tüzet a létesítmény egy körülhatárolt területére korlátozni.

A tisztviselők felszólították a környéken élőket, hogy maradjanak a házaikban. Mitchell megjegyezte, hogy a tűz valószínűleg hatással lesz a levegő minőségére.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó:MTI/AP/Ethan Swope)