Éjféli hajnal: ég a Chevron olajfinomító Kaliforniában

Szerző: Udvardy Zoltán
2025.10.03. 09:40

Hatalmas lángokat lövell a dél-kaliforniai éjszakai égboltra az eddig ismeretlen okokból kigyulladt Chevron olajfinomító – számolt be több amerikai hírtelevízió. Egyelőre nem ismert, hogy a létesítményben bekövetkezett robbanásnak vannak-e sérültjei.

Tűz ütött ki egy dél-kaliforniai olajfinomítóban csütörtök este – tudósít a Fox News. A tűzoltókat 21:35 körül küldték ki a Chevron cég El Segundóban működő finomítójához, miután füstöt jeleztek a környéken. Az első híradások robbanásról is beszámolnak.


Gomolygó füstöt és

narancssárga lángokat lehetett látni az égen több mérföldes körzetben a tengeröbölben

– számol be a hírtelevízió, hozzátéve: a tűz oka egyelőre nem ismert, és az sem világos, hogy vannak-e sérültek. A CNN Holly Mitchell Los Angeles megyei felügyelőtől úgy értesült: a finomítónak saját tűzoltósága van, akiknek sikerült a tüzet a létesítmény egy körülhatárolt területére korlátozni.

A tisztviselők felszólították a környéken élőket, hogy maradjanak a házaikban. Mitchell megjegyezte, hogy a tűz valószínűleg hatással lesz a levegő minőségére.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó:MTI/AP/Ethan Swope)

