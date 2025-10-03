Műsorújság
Drónészlelés miatt lezárták, majd újranyitották a müncheni repülőteret

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.03. 06:34

| Szerző: hirado.hu
Péntek reggel 5 óra körül újranyitották a müncheni repülőteret, miután kora hajnalban felfüggesztették a légi forgalmat drónok észlelése miatt.

A légiforgalmi irányítás csütörtökön, röviddel este negyed 11 után döntött a repülés korlátozásáról, majd később a felfüggesztéséről több drón észlelése miatt A légikikötő közleménye szerint 17 járatot töröltek és 15-öt átirányítottak Stuttgartba, Nürnbergbe, Bécsbe és Frankfurtba. Az intézkedés közel 3 ezer utast érintett.

A múlt héten dán és norvég repülőtereken kellett ideiglenesen leállítani a forgalmat drónok miatt.

A kiemelt kép: Kofferkuli a müncheni repülőtéren (Fotó: MTI/EPA/Szilágyi Anna)

