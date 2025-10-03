Donald Trump bejelentette: Az Egyesült Államok háborúban áll a drogbandákkal

A hírügynökség megjegyzi, hogy a jelentésben az elnököt háborús időkben megillető rendkívüli jogkörök érvényességéről is írnak, mivel Trump gyakorlatilag kijelentette, hogy az Egyesült Államokba irányuló kábítószer-kereskedelem fegyveres konfliktusnak minősül, amely katonai erő alkalmazását igényli.

„Az elnök megállapította, hogy az Egyesült Államok egy nemzetállami határokon átívelő fegyveres konfliktusban áll ezekkel a terrorista szervezetekkel”

– áll a jelentésben.

Trump utasította a Pentagont, hogy hadműveleteket hajtson végre a drogbandák ellen a fegyveres konfliktusok szabályai szerint. „Az Egyesült Államok most elérte azt a kritikus pontot, ahol erőt kell alkalmaznunk önvédelemben és mások védelmében a terrorista szervezetek folyamatos támadásai ellen” – áll a feljegyzésben.

Amellett, hogy ez a nyilatkozat potenciálisan új pillanatot jelez Trump „Amerika az első” politikájában, éles kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a Fehér Ház milyen mértékben kívánja felhasználni háborús jogköreit, és hogy a kongresszus gyakorolja-e hatáskörét az ilyen katonai akciók jóváhagyására – vagy éppen betiltására.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: YouTube)