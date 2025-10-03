Csehország választ: Orbán Viktor szövetségesének győzelmére számítanak a közvélemény-kutatók

Pénteken megkezdődött a képviselőházi választás Csehországban, ahol egy héttel a szavazást megelőzően az Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is szövetséges Andrej Babis volt kormányfő vezette Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom támogatottsága volt a legmagasabb.

Még múlt vasárnap tette közzé a CNN Prima News kereskedelmi hírtelevízió a STEM akadémiai közvélemény-kutató intézet által készített közvélemény-kutatást. A nyilvánosságra hozott eredmények szerint az ANO-t a megkérdezettek 29,3 százaléka választaná.

A három együtt induló kormánykoalíciós pártot (ODS, KDU, TOP 09) tömörítő Spolu (Együtt) szövetséget 20,5 százalék támogatja, míg a harmadik helyen az ellenzéki Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom végezne 13,4 százalékkal. A negyedik helyet a kormánykoalíciós Polgármesterek és Függetlenek (STAN) mozgalom foglalja el 11,7 százalékkal.

Rajtuk kívül még további három tömörülés jutna be a parlamenti alsóházba: az ellenzéki Kalózpárt 10,1 százalékkal, az Autósok párt 5,9 százalékkal, valamint a kommunisták által vezetett Stacilo! (Elég volt!) szövetség 5,5 százalékkal.

A STEM január óta hetente tette közzé felmérései eredményeit, amelyekben mindig az Andrej Babis vezette mozgalom volt az első helyen.

Az ANO támogatottsága állandóan 30 százalék felett mozgott, s csak az utóbbi két felmérésben csökkent a 30 százalék alá.

A Spolu tartósan a második, 19–21 százalék közötti támogatással, míg a harmadik helyet váltakozva a STAN vagy az SPD foglalta el 11–13 százalék közötti eredménnyel.

„Minden párt az utóbbi napokban intenzív, kontakt kampányt folytat. Nagy a valószínűsége annak, hogy ez a hét tömörülés ténylegesen bejut a parlamenti alsóházba” – mutatott rá Martin Kratochvíl, a STEM elemzője a CTK hírügynökségnek nyilatkozva.

Orbán Viktor is megszólalt a cseh választásokról

Hétfőn a Harcosok órája című online műsorban is szóba került a cseh választás. Orbán Viktor ezzel kapcsolatban elmondta, hogy követi az eseményeket, mert szeret tanulni. Mint mondta, sokat változik a világ, és gyorsan, minden kampány egy nagy lecke.

Hozzátette: van, ahol jobban kampányolnak, meg ügyesebben, és Andrej Babis a kampány szempontjából a magyar miniszterelnök megítélése szerint jobb jelölt, mint ő.

„Egy sokkal színesebb figura, mint én vagyok” – mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a videói őt is odaszegezik a képernyőhöz.

Kiemelt kép: Andrej Babis korábbi miniszterelnököt, a cseh ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom vezetőjét (k) ábrázoló kampányplakát Prágában 2025. október 2-án. A parlamenti választásokat október 3-án és 4-én tartják Csehországban (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)