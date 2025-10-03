Bóka János szerint a manchesteri terrorcselekmény egy súlyosbodó antiszemita tendencia megnyilvánulása

A manchesteri terrorcselekmény nem egyedi és nem elszigetelt eset, hanem egy súlyosbodó tendencia megnyilvánulása – írta az európai uniós ügyekért felelős miniszter pénteken a Facebook-okdalán.

Bóka János bejegyzésében felidézte, hogy csütörtökön ismét antiszemita indíttatású, halálos áldozatokat követelő terrortámadás rázta meg Európát. „Osztozunk a gyászban, együtt érzünk az áldozatokkal és hozzátartozóikkal, szeretteikkel, közösségükkel” – tette hozzá.

A miniszter úgy fogalmazott, „mindannyian látjuk, mi zajlik évek óta Nyugat-Európa utcáin. Senkit sem érhet váratlanul vagy meglepetésként a tegnapi merénylet”.

Egyre többen vannak, akik olyan Európát szeretnének látni, ahol nincs hely sem a zsidó közösségek, sem zsidó kulturális örökségünk számára – mutatott rá. Hozzátette: az elkövetők üzenete világos és egyértelmű: ők Európa és az európai civilizáció ellenségei. „A mi válaszunknak is ilyen világosnak és egyértelműnek kell lennie” – jelentette ki.

Bóka János szavai szerint azok, akik az antiszemitizmust mentegetik, relativizálják vagy azt politikai érdekből megtűrik, Európa ellenségeit segítik.

Magyarország az antiszemitizmussal szemben zéró toleranciát hirdetett – húzta alá.

„Kiállunk a zsidó közösségek mellett, és minden eszközzel fellépünk azokkal szemben, akik erőszakot alkalmaznak, gyűlöletet szítanak vagy megfélemlítenek” – szögezte le a miniszter, aki azzal zárta bejegyzését, hogy „Magyarország és Európa zsidó közösségei számíthatnak ránk”.

