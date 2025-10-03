Az izraeli haditengerészet feltartóztatta a Gázai övezetbe tartó flottilla utolsó hajóját is

Az izraeli haditengerészet péntek reggel feltartóztatta a Gázai övezetbe tartó Global Sumud nemzetközi segélyszállító flottilla utolsó hajóját, a Marinette nevű jachtot is a hajó legénysége által üzemeltetett kamera tanúsága szerint, amelynek képeit nyilvánossá tették.

A Marinette-ről sugárzott élő közvetítésen látható, amint egy izraeli kommandó katonái felszállnak a hajóra, és a többi lefoglalt vízi járműhöz hasonlóan az asdódi kikötőbe irányítják.

A Gázai övezet tengeri blokádjának megtörésére tett kísérlet utolsó hajója, a Marinette a legénység közlése szerint műszaki problémák miatt lemaradt a hajóraj többi tagjától, és csak péntek reggel érte el az izraeli tengeri biztonsági övezetet. A flottilla másik negyven tagját a haditengerészet már szerda estétől kezdődően feltartóztatta és lefoglalta.

Az izraeli rendőrség az X-en bejelentette, hogy a flottillával utazó és

a haditengerészet által őrizetbe vett, több mint négyszáz nemzetközi aktivista őrizetének átvételére több száz rendőrt vezényelt az asdódi kikötőbe,

pedig mindez a zsidó vallás legjelentősebb ünnepekor, a szerda estétől csütörtök estig tartó jom kippurkor történt, amikor alig valami működik az országban. Szakszerű fellépésükért Benjámin Netanjahu miniszterelnök megdicsérte a haditengerészet katonáit és a rendőröket.

Az aktivistákat továbbszállították, és ki fogják őket toloncolni hazájukba.

A rendőrség videófelvételt készített arról, és ezt közzé is tette, hogy összeszedik a kikötőbe vontatott hajókról a Gázai övezetbe szánt segélyszállítmányokat, hogy aztán el is juttassák oda, de közlésük szerint csak elenyésző mennyiségű árut találtak.

Az izraeli külügyminisztérium az X-en ismét provokációnak nevezte a segélyakciót. „Ahogy mondtuk: ez soha nem a segélyről szólt. Mindig a provokáció volt a lényeg” – közölték. „A Hamász-Sumud egyik hajója sem járt sikerrel abban, hogy belépjen egy aktív harci övezetbe, vagy áttörje a törvényes tengeri blokádot. De minden utas biztonságban van és jó egészségnek örvend” – tették hozzá. Izrael szerint az akció mögött a Hamász palesztin iszlamista szervezet áll.

A Global Sumud hajóin politikusok és aktivisták, köztük a svéd Greta Thunberg klímaaktivista utazott.

Szeptemberben indultak Spanyolországból. Akciójukat béketudatos, erőszakmentes humanitárius missziónak nevezték, „amellyel a céljuk a blokád megtörése volt, humanitárius segítségnyújtás az ostrom alatt álló, éhínséggel és népirtással sújtott Gázai övezeti lakosságnak”.

A flottilla útját nemzetközi figyelem kísérte, több ország – köztük Törökország, Spanyolország, Olaszország – hatóságai hajókat vezényeltek a flottilla kíséretére állampolgáraik védelmére, miközben Izrael többször is figyelmeztette a résztvevőket, hogy forduljanak vissza.

