Az Egyesült Államok csapást mért egy venezuelai kábítószercsempész hajóra, többen meghaltak

Ismét csapást intézett az amerikai hadsereg a venezuelai partok mentén egy hajóra, amelyen információik szerint kábítószercsempészek tartózkodtak, a támadásban négy ember meghalt – közölte pénteken Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter.

„Négy kábítószercsempész meghalt egy hajó fedélzetén a csapásban, (…) amelyet Venezuela partjai mentén, nemzetközi vizeken hajtottak végre; a hajó jelentős mennyiségű kábítószert szállított az Egyesült Államokba, hogy mérgezze a lakosságunkat” – közölte Pete Hegseth az X közösségi portálon közzétett üzenetében.

Ez volt a negyedik hajó, amelyet az Egyesült Államok az elmúlt hetekben célba vett a drogkartellek elleni háború keretében.

„Ezek a csapások addig folytatódnak, amíg meg nem szűnnek az amerikai nép elleni támadások” – írta Hegseth az üzenetben, amelyben egy videófelvételt is közzétett az égő hajóról.

Egy, az amerikai sajtóban megjelent dokumentum szerint Donald Trump amerikai elnök nemrég kinyilvánította, hogy az Egyesült Államok fegyveres konfliktusban áll a drogbandákkal.

Kiemelt kép: Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter az Egyesült Államok katonai vezetésének tanácskozásán a tengerészgyalogság virginiai támaszpontján, Quanticóban 2025. szeptember 30-án. MTI/AP/Getty Images pool/Andrew Harnik.