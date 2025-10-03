A franciák többsége támogatná, hogy börtönbe zárják a kitoloncolás előtt álló migránsokat

A franciák túlnyomó többsége támogatná a kiutasításra váró migránsok bebörtönzését, mivel számos gyilkosságot és nemi erőszakot követtek el olyan külföldiek, akiknek már el kellett volna hagyniuk az országot.

A Le Journal du Dimanche számára készült CSA-felmérés szerint a francia közvélemény 86 százaléka támogatná az illegális migránsok szisztematikus bebörtönzését, amíg kiutasításukra várnak – számolt be a V4NA hírügynökség.

A Marine Le Pen nevével fémjelzett jobboldali Nemzeti Tömörülés támogatóinak 94 százaléka támogatná az intézkedést, ezt követi a jobbközép Köztársaságiak 92 százaléka és a macronista Reneszánsz szavazóinak 81 százaléka. A Jean-Luc Mélenchon által vezetett baloldali pát, az Engedetlen Franciaország (LFI) szimpatizánsainak csak 63 százaléka ért egyet a kitoloncolás előtt álló bevándorlók bebörtönzésével.

Kapcsolódó tartalom Rekordszámú tartózkodási engedélyt adtak ki migránsoknak tavaly Franciaországban Az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályok szigorítása egyre sürgetőbb Franciaországban.

Az OQTF- (Franciaország területéről való kilépési kötelezettség) végzések kérdése egyre vitatottabbá válik, miután

a hatóságok nem hajtják végre haladéktalanul a kitoloncolásokat, az országban maradt illegális migránsok pedig sok esetben súlyos bűncselekményeket követnek el.

A múlt héten Jordy Goukarát, egy 27 éves illegális bevándorlót a Közép-afrikai Köztársaságból, 18 év börtönbüntetésre ítéltek, mert 2023 novemberében megerőszakolta Claire Geronimit és egy másik 19 éves nőt Párizs két előkelő negyedében. A nemi erőszakok annak ellenére történhettek, hogy Goukarának 11 büntetőítélete, és három OQTF kitoloncolási végzése volt érvényben, tehát

a támadások idején nem kellett volna Franciaországban tartózkodnia.

„Nehezen értettem, miért van még mindig francia földön. Az, hogy megerőszakoltak, és az a tény, hogy a férfinak kiutasítási végzése volt, dupla csapás. Ennek nem szabadna megtörténnie. Az államnak kellene megvédenie minket, állampolgárokat” – jegyezte meg Claire Geronimi.

Le monstre sous 3 OQTF qui a violé Claire Geronimi. Et qui même durant son procès est insolent, violent. « Parfois en amour on s’exprime mal » a t-il dit face à ses victimes. Il a refusé les tests VIH après le viol, forçant les victimes à le faire. Un monstre. pic.twitter.com/uVoetrXJ02 — Alice Cordier (@CordierAlice2) September 24, 2025

A kitoloncolási rendszert is megkérdőjelezték egy 19 éves diáklány, Philippine Le Noir de Carlan brutális meggyilkolása után Párizsban tavaly. A feltételezett elkövető egy 22 éves marokkói migráns, korábban már volt börtönben nemi erőszakért, és a gyilkosság előtt OQTF-eljárás keretében kiutasítási végzés volt ellene.

A francia kormány régóta küzd az OQTF-eljárások végrehajtásával. 2022-ben 134 000 OQTF-végzést adtak ki; azonban ezekből csak 9160-at teljesítettek, ami 6,9 százalékos sikerarányt jelent.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Thibault Vandermersch)