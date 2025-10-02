Vészhelyzetet hirdettek a csernobili atomerőműben, áramkimaradást okozott egy dróntámadás

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint orosz dróntalálat érte szerdán a Szlavuticsban lévő energialétesítményt, amely áramkimaradást okozott a csernobili atomerőműben. Az ukrán energiaügyi minisztérium vészhelyzetet rendelt el, majd néhány óra elteltével helyreállt az áramszolgáltatás. Oroszország és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség nem erősítette meg a támadásról szóló információkat. A helyszínen mért sugárzási szint a normál határértékeken belül maradt.

Az ukrán energiaügyi minisztérium közlése szerint október 1-jén orosz dróntalálat ért egy energialétesítményt a Kijevi megyei Szlavutics városában. A támadás több órás áramkimaradás okozott a csernobili atomerőműben és a közeli Csernyihiv régióban – írja a Kyiv Independent.

Szlavutics városát Észak-Ukrajnában az 1986-os csernobili atomkatasztrófát után hozták létre, azzal a céllal, hogy az evakuált lakosokat áttelepítsék.

Az ukrán energiaügyi minisztérium Telegram-csatornáján közölte, hogy a csernobili atomerőmű megsemmisült, negyedik blokk feletti védőszerkezete maradt áramellátás nélkül.

A csernobili atomerőműben vészhelyzetet rendeltek el, miután nem működött megfelelően a radioaktív anyagok kiszivárgását gátló biztonsági rendszer.

A több órás áramkimaradás után végül teljesen helyreállt az atomerőmű működése. A helyszínen mért sugárzási szint a normál határértékeken belül marad – közölte szerda este az ukrán energiaügyi minisztérium.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség, az ENSZ nukleáris felügyeleti szervezete közleményében ismerte el, hogy a csernobili atomerőmű működésében ingadozásokat tapasztaltak – írja a Reuters.

Megerősítették, hogy az incidens után már rendben működött az áramszolgáltatás. A hatóságok nukleáris veszélyről, és a sugárzási szint növekedéséről sem számoltak be.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség, a NAÜ felvétele a csernobili atomerőmű 4-es reaktorát védő betonburok, úgynevezett szarkofág tetején ütött lyukról 2025. február 14-én, miután reggelre virradóan orosz drón csapódott az épületbe (Fotó: MTI/EPA/NAÜ)

Zelenszkij szerint Oroszország szándékosan növeli a nukleáris kockázatot

Az ukrán elnök szerint több mint 20 orosz drónt vetettek be a Szlavutics város elleni támadásban, amely három órára áramtalanította a közeli csernobili atomerőművet.

Volodimir Zelenszkij azzal vádolja Oroszországot, hogy szándékosan növelik a nukleáris balesetek kockázatát, kihasználva Rafael Grossinak, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatójának gyenge pozícióját.

Mint mondta, a zaporizzsjei atomerőműben már napok óta áramszünet van, amit egy orosz tüzérségi támadás idézett elő. Az ukrán elnök szerint a létesítmény jelenleg generátorokkal működik, míg az oroszok semmit sem tesznek a helyzet orvoslása érdekében.

„Az oroszok nem hagyhatták figyelmen kívül, hogy a szlavuticsi objektumokra mért csapás ilyen következményekkel járna Csernobilra nézve. Ez egy célzott támadás volt, amelyben több mint 20 drónt vetettek be – előzetes becslések szerint orosz–iráni Shahed drónokat” – írta Telegram-csatornáján az ukrán elnök.

Moszkva egyelőre nem kommentálta az orosz támadásról szóló híreket, míg a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség csak a meghibásodás tényét közölte az X-en.

Továbbra is lyuk tátong a csernobili szarkofágon

Mint írtuk, a Csernobili atomerőmű acélszarkofágján még februárban ütött lyukat egy becsapódó drón, amit azóta sem javítottak meg. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint a sugárzási szint mindeddig nem emelkedett, azonban a korrózió miatt rohamosan romlik a szarkofág állapota.

A szakértők és a nemzetközi szervezetek a következmények megelőzését, és a mielőbbi helyreállítást sürgetik. A munkálatokat viszont nem csak az ukrajnai háború hátráltatja, az extrém sugárzási szint és a százmillió eurót is meghaladó költségek további akadályokat jelentenek.

Július 2-án egy támogatási megállapodást is létrejött a csernobili üzem és az EBRD között, amelynek célja a károk felmérése és a sürgősségi javítási tervek kidolgozása.

Az Európai Unió, az Egyesült Királyság és Franciaország már több tízmillió eurót ajánlott fel a javítási munkálatokra, amelynek kivetelezése továbbra is bizonytalan.

Kiemelt kép: A csernobili atomerőmű acélszarkofággal lefedett 4-es reaktorblokkja az észak-ukrajnai Csernobilban 2022. április 5-én (Fotó: MTI/AP/Oleksandr Ratushniak)