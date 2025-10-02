Tovább nőtt a Fülöp-szigeteki földrengés halálos áldozatainak száma

A Fülöp-szigetek középső régióját megrázó, 6,9 erősségű minapi földrengés halálos áldozatainak száma 72-re nőtt – közölte csütörtökön az ország katasztrófavédelmi hivatala.

A Cebu tartományban pusztító természeti katasztrófában csaknem háromszáz ember sérült meg. A hatóságok által közzétett friss adatok szerint Bogo városban, ahol a földrengés epicentruma volt, harmincan vesztették életüket az otthonukra zúdult földcsuszamlás következtében. San Remigóban 22 ember, Medellinben 12, Tabogonban öt, Sogodban, Tabuelanban és Borbonban pedig egy-egy halálos áldozata volt a földmozgásnak, amely mintegy 170 ezer lakost érintett.

A katasztrófavédelmi hivatal közlése szerint 597 ház részben megrongálódott vagy összedőlt, továbbá 87 kormányzati létesítményben, kórházakban, hidakban, templomokban és utakban esett kár. A Fülöp-szigeteki vulkanológiai és szeizmológiai intézet szerint a nagyerejű keddi földrengés mintegy fél percig tartott. Azóta már mintegy 2300, akár az 5-ös erősséget is elérő utórengés történt a régióban. Az intézet igazgatója figyelmeztette a lakosságot, hogy

egyelőre ne térjen haza, mert az utórengések még napokig vagy akár hetekig tarthatnak, ami miatt összedőlhet most még álló házuk.

Hozzáfűzte, hogy mielőtt bárki visszatérne a házába, előtte kérjen tanácsot a helyi statikus szakértőktől.

Kiemelt kép: Áldozatokat keresnek a romok között mentők a Fülöp-szigeteki Cebu tartományban fekvő Bogóban 2025. október 1-jén, miután az előző este 6,9-es erősségű földrengés volt a szigetország középső részén. Legalább 69 ember életét vesztette, több mint 200-an megsérültek (Fotó: MTI/AP/Aaron Favila)