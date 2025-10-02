Törvénytelenül próbált bejutni Gázába Greta Thunberg, elfogta az izraeli hadsereg

A Mandiner szerint az izraeli haditengerészet több hajót is feltartóztatott a Gázába tartó Global Sumud Flotilla (GSF) tagjai közül, miután azok megsértették az érvényben lévő tengeri blokádot. A feltartóztatott hajók egyikén utazott Greta Thunberg több más külföldi aktivistával együtt. A Mandiner megjegyzi, Greta Thunberget egyszer már kitoloncolták Izraelből hasonló ügy miatt.
Hozzáteszik, a flottilla célja hivatalosan segélyszállítmány eljuttatása volt Gáza területére, ám az izraeli hatóságok szerint a résztvevőket nem humanitárius szándék vezérelte, hanem politikai provokáció, amely veszélyeztette a térség biztonságát.
Eleinte irányváltásra akarta rávenni Thunbergék flottáját az izraeli haditengerészet, beavatkozásra csak azután került sor, hogy ezt a felszólítást megtagadták.
A művelet során nem sérült meg senki, az izraeli külügyi tárca megerősítette: „Greta és társai biztonságban vannak”. Greta Thunberggel és a Global Sumud Flottillával korábban is foglalkoztunk a hirado.hu felületén, kedden arról írtunk, dokumentumok igazolják Grétáék és a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet közötti kapcsolatot.
Kiemelt kép: Greta Thunberg (Fotó: X.com)