Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Törvénytelenül próbált bejutni Gázába Greta Thunberg, elfogta az izraeli hadsereg

lead_image
Szerző: hirado.hu
2025.10.02. 06:56

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Az izraeli hadsereg foglya lett Greta Thunberg, miután Gázába próbált törvénytelenül behatolni az aktivista.

A Mandiner szerint az izraeli haditengerészet több hajót is feltartóztatott a Gázába tartó Global Sumud Flotilla (GSF) tagjai közül, miután azok megsértették az érvényben lévő tengeri blokádot. A feltartóztatott hajók egyikén utazott Greta Thunberg több más külföldi aktivistával együtt. A Mandiner megjegyzi, Greta Thunberget egyszer már kitoloncolták Izraelből hasonló ügy miatt.

Hozzáteszik, a flottilla célja hivatalosan segélyszállítmány eljuttatása volt Gáza területére, ám az izraeli hatóságok szerint a résztvevőket nem humanitárius szándék vezérelte, hanem politikai provokáció, amely veszélyeztette a térség biztonságát.

Eleinte irányváltásra akarta rávenni Thunbergék flottáját az izraeli haditengerészet, beavatkozásra csak azután került sor, hogy ezt a felszólítást megtagadták.

A művelet során nem sérült meg senki, az izraeli külügyi tárca megerősítette: „Greta és társai biztonságban vannak”.  Greta Thunberggel és a Global Sumud Flottillával korábban is foglalkoztunk a hirado.hu felületén, kedden arról írtunk, dokumentumok igazolják Grétáék és a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet közötti kapcsolatot.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Greta Thunberg (Fotó: X.com)

közel-keleti konfliktusokpalesztin–izraeli konfliktus Greta Thunberg GázaGázai övezet

Ajánljuk még

 