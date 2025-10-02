Törvénytelenül próbált bejutni Gázába Greta Thunberg, elfogta az izraeli hadsereg

Az izraeli hadsereg foglya lett Greta Thunberg, miután Gázába próbált törvénytelenül behatolni az aktivista.

A Mandiner szerint az izraeli haditengerészet több hajót is feltartóztatott a Gázába tartó Global Sumud Flotilla (GSF) tagjai közül, miután azok megsértették az érvényben lévő tengeri blokádot. A feltartóztatott hajók egyikén utazott Greta Thunberg több más külföldi aktivistával együtt. A Mandiner megjegyzi, Greta Thunberget egyszer már kitoloncolták Izraelből hasonló ügy miatt.

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

Hozzáteszik, a flottilla célja hivatalosan segélyszállítmány eljuttatása volt Gáza területére, ám az izraeli hatóságok szerint a résztvevőket nem humanitárius szándék vezérelte, hanem politikai provokáció, amely veszélyeztette a térség biztonságát.

Eleinte irányváltásra akarta rávenni Thunbergék flottáját az izraeli haditengerészet, beavatkozásra csak azután került sor, hogy ezt a felszólítást megtagadták.

A művelet során nem sérült meg senki, az izraeli külügyi tárca megerősítette: „Greta és társai biztonságban vannak”. Greta Thunberggel és a Global Sumud Flottillával korábban is foglalkoztunk a hirado.hu felületén, kedden arról írtunk, dokumentumok igazolják Grétáék és a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet közötti kapcsolatot.

Kiemelt kép: Greta Thunberg (Fotó: X.com)