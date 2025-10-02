Történelmi rekordot döntött Elon Musk nettó vagyona

Meghaladta az 500 milliárd dollárt Elon Musk nettó vagyona, ezzel a dél-afrikai származású vállalkozó a világ leggazdagabb embere.

Az elmúlt években robbanásszerűen nőtt Musk vagyona, 2020-ban még „csak” 24,6 milliárd dollárja volt, ami 2024-re elérte a 400 milliárdot, majd 2025-ben lépte át az 500 milliárdos lélektani határt – írja a Fox Business.

A Tesla részvényárfolyamának emelkedése és a SpaceX, valamint az xAI Holdings értéke jelentősen hozzájárultak Musk vagyonához – csak a 12 százalékos részesedése a Teslában 191 milliárdot, a SpaceX pedig 168 milliárdot ér. „Ez nem a »kompenzációról« szól, hanem arról, hogy elegendő befolyásom legyen a Teslánál ahhoz, hogy garantálni tudjam a biztonságot, ha egyszer milliónyi robotot kezdünk gyártani” – írta Musk szeptemberben az X-en (korábbi nevén Twitter).

„Ha egy nap egyszerűen kirúghatnak olyan aktivista részvényesi tanácsadók cégei, amelyeknek még csak Tesla-részvényeik sincsenek, az a jövő számomra elfogadhatatlan”

– tette hozzá.

A Tesla részvényei szerdán közel 4 százalékot emelkedtek, ami körülbelül 9,3 milliárd dollárral növelte Musk vagyonát. A részvények értéke majdnem megduplázódott április óta, amikor Musk bejelentette, hogy visszalép a Donald Trump által létrehozott Kormányzati Hatékonysági Minisztérium (Department of Government Efficiency, röviden: DOGE) vezetésétől, hogy ismét az elektromos autógyártásra koncentrálhasson.

Musk akár a világ első dollárbilliárdosa is lehet 2033-ra, ha teljesül a Tesla által javasolt 1 milliárd dolláros javadalmazási csomagja, amely a vállalat ambiciózus növekedési céljaihoz van kötve.

Kiemelt kép: Elon Musk milliárdos üzletember (Fotó: MTI/EPA/Ali Haider)