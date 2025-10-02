Szijjártó Péter kijelentette: A ukrán elnöknek is tisztelettel kell beszélnie Magyarországról

Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek is tisztelettel kell beszélnie Magyarországról, különösen úgy, hogy országa nagyban függ az Európai Unió támogatásaitól – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön az X-en.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ukrán elnök friss nyilatkozatára reagálva leszögezte, hogy Magyarországnak és a magyar embereknek jár a tisztelet. „Még Zelenszkij elnöktől is elvárjuk, hogy a tisztelet hangján beszéljen Magyarországról, a magyarokról” – közölte.

„Különösen úgy, hogy Ukrajna nagymértékben függ az Európai Unióból érkező támogatásoktól” – folytatta.

„Márpedig európai uniós döntések nincsenek Magyarország nélkül, ha tetszik ez neki, ha nem” – mutatott rá.

Volodimir Zelenszkij csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy támogatni kellene Donald Trump amerikai elnök arra vonatkozó felhívását, hogy Európa ne vásároljon orosz kőolajat. „Rövidlátás lenne szembemenni az Egyesült Államokkal – és a magyaroknak ezt világosan érteniük kell. Az Egyesült Államokból és más partnerektől származó energia képes betölteni az űrt az európai piacon” – mondta.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólal a Pekingi Nyilatkozat 30. évfordulója alkalmából rendezett magas szintű ülésen New Yorkban 2025. szeptember 22-én (Fotó: MTI/KKM)