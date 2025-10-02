Próbálja tagadni a Hamász, hogy terrortámadásra készültek volna Németországban

Közleményben tagadta a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet csütörtökön, hogy bármi köze lenne az előző nap Berlinben letartóztatott három személyhez. A vád szerint zsidó és izraeli intézmények elleni támadást készítettek elő a szerdán letartóztatottak.

A német ügyészség előzőleg azt közölte, hogy gyanújuk szerint az őrizetbe vettek a Hamász megbízásából, terrortámadás céljából lőszereket és fegyvereket szereztek be. Közülük ketten német állampolgárok a harmadik pedig egy Libanonban született férfi, idén nyár óta foglalkoztak fegyverbeszerzéssel. A letartóztatáskor több fegyvert, köztük egy AK-47-es gépkarabélyt, pisztolyokat és nagy mennyiségű lőszert foglaltak le.

„A fegyverek a Hamász számára szolgáltak volna izraeli vagy zsidó intézmények elleni merényletekhez Németországban”

– közölte a karlsruhei hatóság.

A német belügyminiszter, Alexander Dobrindt Brüsszelben azt mondta, hogy

a fenyegetés konkrét volt, bár nem lehetett pontosan meghatározni az esetleges támadások célpontjait.

Elmondta, hogy néhány hónappal ezelőtt egy, a biztonsági szervek által ismert, a Hamásszal kapcsolatban álló, terrorizmussal gyanúsítható személy érkezett az országba. Az elmúlt hónapokban azonban nem volt egyértelmű, hogy egy esetleges merénylet mely személyek, rendezvények vagy intézmények ellen irányult volna.

A Hamász a közleményben azt írta, hogy a vádak alaptalanok, és céljuk a mozgalom hírnevének rontása, illetve a németek szimpátiájának csökkentése a palesztin nép iránt. Az antiszemita terrorszervezet azt közölte, hogy harcukat „kizárólag Palesztinára” korlátozzák.

Szerdán a hatóságok őrizetbe vettek Berlinben három személyt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy

fegyverek és lőszerek beszerzésében vettek részt a Hamász számára, amelyeket gyilkosságokhoz, izraeli vagy zsidó intézmények elleni támadásokhoz szántak Németországban.

„A férfiak őrizetbe vétele során különböző fegyvereket, köztük egy AK–47-es gépkarabélyt és több pisztolyt, valamint jelentős mennyiségű lőszert találtak” – közölték szövetségi ügyészek.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Szaber)