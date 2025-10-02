Politikai feszültség árnyékolja a sportot: nem adott vízumot az iráni delegáció tagjainak az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok kormányzata nem adott beutazási vízumot az iráni delegáció több tagjának a jövő évi labdarúgó-világbajnokság december 5-i, washingtoni csoportsorsolására.

Az elutasítottak között van Mehdi Taj, az Iráni Labdarúgó Szövetség elnöke – aki egyben az ázsiai szövetség alelnöke -, valamint Amir Galenoei szövetségi kapitány is.

A vízum megtagadásáról Taj értesítette Gianni Infantinót, a nemzetközi szövetség (FIFA) elnökét is, aki közbenjárhat az amerikai kormányzatnál, hogy változtassák meg a döntést.

Infantino még szeptember elején arról biztosította a kijutást kiharcoló iráni válogatott tagjait, hogy a FIFA mindent megtesz az amerikai beutazási vízummal kapcsolatos problémák megoldására.

A 2026-os lesz az első vb, amelyet 48 ország részvételével rendeznek. A házigazda az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó lesz június 11. és július 19. között.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök a bajnoki trófeát mutatja a 2026-os labdarúgó-világbajnokságról tartott sajtóértekezleten a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. augusztus 22-én. Trump bejelentette, hogy 2025. december 5-én a washingtoni Kennedy Centerben sorsolják ki a világbajnokság csoportbeosztását (Fotó: MTI/EPA/UPI pool/Annabelle Gordon)