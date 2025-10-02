Összeütközött két repülőgép New Yorkban a kifutópályán

Helyi idő szerint szerda éjjel összeütközött a Delta Air Lines két repülőgépe a kifutópályán a New York-i LaGuardia repülőtéren. A légitársaság szerint egy légiutas-kísérő könnyű sérülést szenvedett, de mindenki más sértetlenül úszta meg az incidenst.

Az ütközés helyi idő szerint este 9 órakor történt. A légitársaság a Business Insidernek megküldött nyilatkozatában közölte:

A balesetben érintett gépek egyike egy Virginia felé tartó járat, a másik pedig egy Észak-Karolinából érkező gép volt.

A két gép a kifutópályán gördülve ütközött össze, az előbbi fedélzetén 28 utas, míg az utóbbién 57 utas volt. „Az előzetes információk szerint a távozó repülőgép szárnya érintkezett a érkező repülőgép törzsével” – közölte a légitársaság.

A CBS News megszerzett egy videót is az incidensről, amelyen az látható, hogy az egyik repülőgép szárnya megsérült:

Mindkét repülőgépet az Endeavor Air, a Delta leányvállalata üzemeltette. A Delta Air Lines közleménye szerint

az incidens következtében utasok nem sérültek meg, de egy légiutas-kísérő könnyű sérülést szenvedett, őt mentősök láttak el.

DEVELOPING: Two Delta Air Lines jets collided on a taxiway at LaGuardia Airport in New York on Wednesday night, injuring one person. MORE: https://t.co/rfZHpECSMc — WTVC NewsChannel 9 (@newschannelnine) October 2, 2025

A légitársaság hozzátette, hogy az utasokat busszal vitték vissza a terminálra, és étellel-itallal látták el őket, továbbá szállodai szobát, étkezést és új jegyfoglalást kapnak csütörtökre. A Delta Air Lines közölte, hogy teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal az incidens kivizsgálásában.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Földi Imre)