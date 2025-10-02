Összeütközött két repülőgép New Yorkban a kifutópályán

Az ütközés helyi idő szerint este 9 órakor történt. A légitársaság a Business Insidernek megküldött nyilatkozatában közölte:
A balesetben érintett gépek egyike egy Virginia felé tartó járat, a másik pedig egy Észak-Karolinából érkező gép volt.
A két gép a kifutópályán gördülve ütközött össze, az előbbi fedélzetén 28 utas, míg az utóbbién 57 utas volt. „Az előzetes információk szerint a távozó repülőgép szárnya érintkezett a érkező repülőgép törzsével” – közölte a légitársaság.
A CBS News megszerzett egy videót is az incidensről, amelyen az látható, hogy az egyik repülőgép szárnya megsérült:
Mindkét repülőgépet az Endeavor Air, a Delta leányvállalata üzemeltette. A Delta Air Lines közleménye szerint
az incidens következtében utasok nem sérültek meg, de egy légiutas-kísérő könnyű sérülést szenvedett, őt mentősök láttak el.
A légitársaság hozzátette, hogy az utasokat busszal vitték vissza a terminálra, és étellel-itallal látták el őket, továbbá szállodai szobát, étkezést és új jegyfoglalást kapnak csütörtökre. A Delta Air Lines közölte, hogy teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal az incidens kivizsgálásában.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Földi Imre)