Orbán Viktor: A helyzet súlyos, a brüsszeliek háborúba akarnak menni

„Csupa olyan javaslat, ami azt mutatja, hogy a brüsszeliek háborúba akarnak menni” – írta Orbán Viktor, majd ígéretet tett, hogy ki fog tartani a magyar álláspont mellett. A miniszterelnök közösségi média oldalán arról is beszámolt a koppenhágai EU-csúcstalálkozó második napján, hogy szerinte miről fog szólni a következő pár hónap.

„A helyzet súlyos. Virtigli háborúpárti javaslatok vannak az asztalon. Az uniós forrásokat oda akarják adni Ukrajnának. Mindenféle jogi trükkökkel akarják felgyorsítani az ukrán csatlakozást. Finanszírozni akarják a fegyverszállításokat. Csupa olyan javaslat, ami azt mutatja, hogy a brüsszeliek háborúba akarnak menni” – írta a miniszterelnök, majd megígérte:

„Ki fogok tartani a magyar álláspont mellett, de ez a csúcs is azt bizonyítja, hogy a következő pár hónap a háborús fenyegetésről fog szólni”

Bejegyzése végén kiemelte, hogy ez a magyar álláspont megmaradjon, „a teljes politikai közösségünk, és minden békeszerető magyar ember támogatására szükségünk lesz” – fogalmazott.