Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Orbán Viktor: A helyzet súlyos, a brüsszeliek háborúba akarnak menni

lead_image
Szerző: hirado.hu
2025.10.02. 08:43

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
„Csupa olyan javaslat, ami azt mutatja, hogy a brüsszeliek háborúba akarnak menni” – írta Orbán Viktor, majd ígéretet tett, hogy ki fog tartani a magyar álláspont mellett. A miniszterelnök közösségi média oldalán arról is beszámolt a koppenhágai EU-csúcstalálkozó második napján, hogy szerinte miről fog szólni a következő pár hónap.

„A helyzet súlyos. Virtigli háborúpárti javaslatok vannak az asztalon. Az uniós forrásokat oda akarják adni Ukrajnának. Mindenféle jogi trükkökkel akarják felgyorsítani az ukrán csatlakozást. Finanszírozni akarják a fegyverszállításokat. Csupa olyan javaslat, ami azt mutatja, hogy a brüsszeliek háborúba akarnak menni” – írta a miniszterelnök, majd megígérte:

„Ki fogok tartani a magyar álláspont mellett, de ez a csúcs is azt bizonyítja, hogy a következő pár hónap a háborús fenyegetésről fog szólni”

Bejegyzése végén kiemelte, hogy ez a magyar álláspont megmaradjon, „a teljes politikai közösségünk, és minden békeszerető magyar ember támogatására szükségünk lesz” – fogalmazott.

A miniszterelnök már a csúcstalálkozó első napja előtt hangoztatta, hogy három témában kell ellenállni a brüsszeli nyomásnak. Nem szabad saját háborúként elismerni az orosz-ukrán háborút, nem szabad még több pénzt küldeni Ukrajnának, és nem lehet leválni az orosz energiáról.

Ami Ukrajna EU-csatlakozásának kérdését illeti, nyíltan továbbra is csak Magyarország ellenzi a folyamat elindulását, azonban a háttérben több váratlan szövetséges is támogathatja Orbán Viktor törekvéseit.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép forrása: Facebook/Orbán Viktor 

EU-csúcstalálkozó Orbán Viktor Brüsszel KoppenhágaUkrajna

Ajánljuk még

 