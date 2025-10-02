Műsorújság
Egy kétéves kislány lett Nepál élő istennője – Fotók

Szerző: hirado.hu
Forrás: CNN
2025.10.02. 14:50

Szerző: hirado.hu
Aryatara Shakyát, egy két éves és nyolc hónapos kislányt választottak Nepál új élő istennőjének.

Az élő istennőt a hinduk és buddhisták is tisztelik. A hagyomány szerint a Kumari a tisztaság, az ártatlanság és a védelmező erő megtestesítője, aki különleges szerepet tölt be a nepáli vallási és kulturális életben – írja a CNN beszámolója alapján az Index.

A kislányt kedden családja vitte végig Katmandu utcáin a 15 napos Dashain fesztivál nyolcadik napján, miközben hívők százai sorakoztak fel, hogy homlokukat a gyermek lábához érintsék.

Aryatara a korábbi Kumari, a most 11 éves Trishna Shakya helyét veszi át, akinek

megbízatása a hagyomány szerint a pubertás kezdetével ért véget.

A Kumarikat a katmandui-völgyben élő newar közösség Shakya klánjából választják, és életük a kiválasztás után teljesen megváltozik: sejtelmes, szimbolikus szerepben élnek a templom-palotában, a nyilvánosság előtt csak fesztiválok idején jelennek meg. Bár a család nagy tiszteletet és társadalmi rangot nyer, a Kumarik elszigetelten nőnek fel, és később sokuknak nehéz visszailleszkedni a hétköznapi életbe.

A kormány később egy kisebb havi járandóságot is biztosít a „nyugdíjba vonult” Kumarik számára.

Kiemelt kép: Az új élő istennő Arya Tara Shakya (Fotó forrása: X.com)

