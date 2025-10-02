Dömötör Csaba: Ezernyi ok van arra, hogy Von der Leyen ne folytathassa a tevékenységét

„Ezernyi okunk van arra, hogy azt akarjuk: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ne folytathassa a tevékenységét” – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője csütörtökön Brüsszelben.

A politikus közölte: az Európai Parlament jövő heti plenáris ülésének legfontosabb eseménye Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítvány lesz, amelyet a Patrióta-frakció nyújtott be, a részletes vitát hétfőn tartják.

Véleménye szerint az Európai Bizottság működése tönkreteszi a kontinens gazdaságát, alapjaiban fenyegeti a mindennapok biztonságát, és aki mindezt szóvá teszi, azt egyre több eszközzel próbálják elhallgattatni. Kiemelte: Ursula von der Leyen továbbra is erőlteti a háborús politikát. Az Európai Unió eddig már mintegy 70 ezer milliárd forintnak megfelelő összeget költött a háborúra, és további támogatásokat terveznek. Példaként említette, hogy napokban újabb 4 milliárd eurós hitelnyújtást jelentettek be Ukrajnának, elsősorban fegyvervásárlási célból.

Dömötör Csaba hangsúlyozta: a szankciós politika következményeként az energiaárak az egekbe emelkedtek, ami a családok számára rekordinflációt, a vállalkozásoknak pedig súlyos versenyképességi hátrányt okozott. „Ennek eredményeként Németországban is ipari leépülésről beszélnek, miközben Kína, az Egyesült Államok és Oroszország magasabb gazdasági növekedéssel rendelkezik, mint Európa, ahol évek óta stagnálás tapasztalható” – tette hozzá.

A képviselő szerint a következő hétéves uniós költségvetésből is látszik, hogy mindent alá akarnak rendelni háborúnak és az ukrán bővítésnek: 33 ezer milliárdot vennének el a gazdáktól, csökkentenék a kohéziós támogatásokat, miközben legalább 40 ezer milliárd forintnak megfelelő összeget adnának Ukrajnának.

Megjegyezte, hogy mindez kiegészül azzal, hogy a „bukott zöldmegállapodást” tovább erőltetik, újabb bürokratikus terheket róva az európai vállalkozásokra. Dömötör Csaba a migrációs politikát is bírálta, mondván: továbbra is a migrációs paktumot erőltetik, amely a migránsok kötelező tagállamonkénti szétosztását, és súlyos büntetéseket jelentene az azt elutasító országoknak. Példaként Brüsszel közbiztonsági helyzetére hívta fel a figyelmet, ahol idén már 165 fegyveres támadás történt, állandósultak a bevándorlók közötti bandaháborúk, és nemrég egy afgán bevándorló három embert halálra késelt. „Ez az ezredik figyelmeztető jel arra, hogy ez így nem mehet tovább” – fogalmazott.

Szólt arról is: a kritikus hangokat próbálják elhallgattatni a demokráciapajzs nevű „cinikus” kezdeményezéssel, amely szerinte meg nem választott aktivista csoportokat, liberális médiumokat és tényellenőrnek mondott cenzorcsoportokat tömörítő intézményrendszereket finanszírozna. Úgy vélekedett, az így elvett forrásokat nemcsak Ukrajnának adnák, hanem egy liberális árnyékgépezetnek is, amely a választói akarat felülírására hivatott.

Dömötör Csaba kitért arra, hogy az uniós döntéshozatal több területen is átállna a minősített többségi szavazásra az egyhangúság helyett, így könnyebben söpörhetnék félre a kritikus álláspontokat. „Ez történt a migrációs politikában, és ezt tervezik a bővítés és a háború ügyében is” – tette hozzá.

Mindezek alapján kijelentette: bőven van ok arra, hogy megvonják Ursula von der Leyentől a bizalmat, amely szerinte soha nem is volt meg.

„Az európai álom a békére, a gazdasági gyarapodásra és a sokszínűség tiszteletére épült, ehelyett most háborút, gazdasági leépülést és cenzúrát adnak ”

– fogalmazott a fideszes képviselő, aki emellett arról is beszélt, hogy a jövő héten szavaznak Magyar Péter mentelmi ügyéről. Mint mondta a néppárti-liberális „nagykoalíció” várhatóan fenntartja a Tisza Párt elnökének mentelmi jogát. Dömötör Csaba szerint míg Magyar Péter bő egy évvel ezelőtt még megszüntette volna ezt az intézményt, most a mentelmi jog lett a fő eszköze abban, hogy semmilyen tettéért ne kelljen felelősséget vállalnia.

Hangsúlyozta: a döntéssel a nagykoalíció kőbe vési Magyar Péter függőségi viszonyát. „Pont egy olyan ember kellett nekik, aki tettei miatt zsarolható, ezért bármit megtesz, amit elvárnak tőle. Ha tökéletes politikai bábot kerestek, megtalálták. Ez a báb pedig a mentelmi jog feliratú pólót viseli” – fogalmazott.

Kiemelt kép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI/Katona Tibor)